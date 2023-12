Exkluzív cikkek, podcastok, új hírlevelek: elindult a Qubit+, fizess elő te is!

Kedves olvasónk, híreink vannak!

Jó, egy hírszolgáltatással is foglalkozó sajtóterméktől ez nem olyan meglepő, de most megragadnánk a ritka alkalmat, és önnönmagunkról ejtenénk pár szót.



A mai naptól ugyanis új időszámítás veszi kezdetét lapunk életében: Qubit+ néven elindítjuk előfizetői programunkat.



Az elmúlt hónapokban rengeteget gondolkodtunk azon, hogyan lehet minden, egyre növekvő külső nyomás ellenére továbbra is színvonalas (sőt, még színvonalasabb), a tudomány-technológia-gazdaság szentháromságát átfogóan (sőt, még átfogóbban) bemutató újságot csinálni szerény létszámú szerkesztőségünk erőforrásaival. A helyzet ugyanis olyan, amilyen. Leginkább nehéz – a Qubit olvasóinak talán nem nagyon kell részletezni az elmúlt évek fejleményeit, a technológiai óriáscégek kezében összpontosult hirdetési piac összeomlását, a kormánytól független sajtó ellehetetlenítését, vagy éppen a dezinformáció szabad áramlásával összefüggő tudományellenes közhangulat meghonosulását.



De azért mégis említsünk meg egy konkrét példát. Hogy az elmúlt években hogyan került az online sajtó végképp a közösségi média, azon belül is leginkább a Facebook fogságába, azt napjaink egyik legnevesebb techszakírója és sci-fi-szerzője, Cory Doctorow foglalta össze a legjobban a Wiredben megjelent cikkében. Mint írja, a Facebook először páratlan lehetőséget kínált a médiacégeknek: a platformon megosztott cikkeket sok-sok millió felhasználóhoz lehetett eljuttatni, ezért előbb-utóbb minden újság megjelent a Facebookon. Aztán amikor már minden kiadó és sajtótermék a Facebookról érkező forgalomra épített, a felhasználók elé tárt hírfolyamból szépen lassan eltüntették az újságcikkeket, és addig csavarták az algoritmust, amíg el nem érték, hogy már csak a fizetett hirdetésben megtolt cikkek jussanak el a szélesebb közönséghez. És hát kinek van végtelen pénze ilyen típusú elérést vásárolni? A propagandának.



Mi természetesen nem Facebook-hirdetésekre gyűjtünk, hanem azt szeretnénk, hogy aki olvassa a Qubitet, az a lehető legjobb minőségű cikkekkel, podcastokkal, videós és más tartalmakkal találkozzon az oldalon. Hogy ne az örök kilátástalanság, a független médiát sarokba szorító törvények és algoritmusok állandó nyomása alatt kelljen azon dolgoznunk, hogy egy tájékozottabb, tudatosabb, szabadabb társadalmat építsünk, hanem mindezt egy kiszámíthatóbb környezetben, előfizetőink bizalmát élvezve tehessük.



Ezért kérjük arra olvasóinkat, hogy egyetlen szombat esti koktél áránál is kevesebbért váljanak előfizetőinkké, ami lehetővé teszi, hogy a Qubit cikkeinek nagy része a közérdeknek megfelelően továbbra is ingyenesen elérhető maradjon, miközben az előfizetésért számos extrát tudunk felajánlani.



A Qubit+ előfizetői hozzáférhetnek a fizetőfallal elzárt exkluzív cikkeinkhez (sőt azokat ismerőseikkel is megoszthatják), elsőként hallgathatják meg egyre bővülő podcastkínálatunk adásait, kedvezményesen vehetnek részt a hazai tudomány legnevesebb képviselőit felvonultató élő eseményeinken, minden héten megkapják új hírleveleinket (Jóvilág!! Anarki in the Kitchen!!!!), kevesebb hirdetéssel találkoznak az oldalon, és persze részesei lehetnek a tudományszeretők keménymagjának.



Éljenek a tények, éljen a tudomány, és ha szabad ilyen mondani, éljen a Qubit! Ez utóbbi, és rajta keresztül az összes többi, most már rajtad is múlik.



Csatlakozz te is a Qubit+ előfizetői táborához! Megháláljuk.



Szeretettel,

a Qubit szerkesztősége