Már a világ legrangosabb orvosi szaklapja is kiállt a drogok dekriminalizációja mellett, de a magyar politika befogja a fülét

November végén szerkesztőségi cikkben sürgette a drogfogyasztókra irányuló büntetések enyhítését az idén 200 éves rangos tudományos folyóirat, a Lancet. A cikk emlékeztet arra, hogy míg az ENSZ jelentései szerint a kábítószerek krim

inalizálása bizonyítottan negatív egyéni és közegészségügyi következményekkel jár, a nemzetközi drogpolitikák többségükben továbbra is büntető jellegűek. Mint írják, 128 országból 115 még mindig kriminalizálja a kábítószer-fogyasztást, pedig a sikeres működéshez nem elszigetelten, hanem általános megközelítésként kellene alkalmazni a modellt. Itt érdemes megjegyezni, hogy egy brit drogpolitikai szervezet kiadványa már 2016-ban 30 országban talált mintát a dekriminalizációra. Az eltérő számok okait a különböző definíciókban kell keresni.



Mit értünk dekriminalizáció alatt?

Kezdjük azzal, hogy csekély mennyiségű kábítószer tartása, illetve fogyasztása áldozat nélküli bűncselekmény. Jogi nyelven ez annyit tesz, hogy az elkövető és a sértett ugyanaz a személy, akinek a cselekménye közvetlenül mást nem érint. Ezt a minden tagállamra érvényes kábítószerügyi egyezmények is elismerik, és nem is tartják kötelezőnek a büntetést ezekben az esetekben. A legtöbb állam mégis úgy alkotta meg drogszabályozását, hogy visszatartó erőként, a társadalom biztonsága érdekében a fogyasztói típusú magatartásokat is büntetni rendeli. A dekriminalizáció ezt a szemléletet írja felül azzal, hogy a fogyasztók esetében enyhébb büntetéseket ír elő, vagy semmilyen jogi következményt nem helyez kilátásba. Ehelyett arra koncentrál, hogy minden szerhasználó a szükségletének megfelelő szolgáltatáshoz jusson, amennyiben ez indokolt.

A bevett meghatározás szerint a dekriminalizáció az a jogi intézkedés, aminek során bizonyos tényállásokat – jellemzően a csekély mennyiségű kábítószer tartását vagy fogyasztását, esetenként előállítását – kivonnak a büntetőjog hatálya alól. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ezek a cselekmények legálissá válnak. Leggyakrabban szabálysértéssé módosulnak, amihez a hosszas büntetőeljárás és az esetleges szabadságvesztés helyett olyan enyhébb szankciók kapcsolódnak, mint a pénzbírság. Más megközelítés szerint dekriminalizációról csak akkor beszélhetünk, ha a fogyasztást vagy a csekély mennyiségű kábítószer tartását egyáltalán nem szankcionálják, miközben legális beszerzésre továbbra sem nyílik lehetőség.

A kriminalizáció ártalmai

A Lancet cikke egy héttel az AIDS világnapja előtt jelent meg, és a szerzők arra is figyelmeztetnek, hogy a kriminalizáció nemcsak a kábítószer-használat visszaszorításában vallott kudarcot, de hozzájárult a globális HIV- és a hepatitis járványhoz is. A szigorú jogi környezetben ugyanis a szerhasználók rejtőzködnek, és sokszor nincs lehetőségük az olyan ártalomcsökkentő szolgáltatások igénybevételére, mint a tűcsere. Az érem másik oldaláról olvashatunk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2016-os HIV-prevencióról szóló kiadványában, amiben a portugál dekriminalizáció eredményein keresztül szemléltetik a HIV-járvány sikeres visszaszorítását. A szöveg több helyen is kiemeli, hogy a dekriminalizáció elengedhetetlen a sikeres ártalomcsökkentéshez és járványkezeléshez.

Mindez nem számít újdonságnak a nemzetközi drogpolitikában. Az ENSZ már egy 2010-es jelentésében rámutatott arra, hogy a kábítószer-használat kriminalizálása többféle közegészségügyi ártalommal is jár. Többek között akadályozza az ellátórendszerbe való bejutást, hozzájárul a diszkriminációhoz és a megbélyegzéshez, növeli a szerhasználattal járó kockázatokat, és aránytalanul sújtja a hátrányos helyzetű és marginalizált társadalmi csoportokat. Az ENSZ ügynökségei ezért 2019-es közös állásfoglalásukban azt javasolják a tagállamoknak, hogy dekriminalizálják a kábítószerek személyes használat céljából történő tartását, ezenkívül arányos büntetésekkel próbálják meg csökkenteni a börtönök túlzsúfoltságát.

„A kriminalizáció kudarcára utaló bizonyítékok száma elsöprő. Bátor és átfogó reformokra van szükség az egészségközpontú, emberi jogokon alapuló dekriminalizációs politikák folytatásához. Mi kell még ahhoz, hogy a politikai döntéshozók kinyissák a fülüket?” – zárul a Lancet cikke a millió dolláros kérdéssel, amire a hazai kábítószerügyi szakértők is évtizedek óta keresik a választ.

Amikor Magyarország a dekriminalizáció küszöbén állt

Mostanra, amikor a rendészeti megközelítés egyeduralkodó lett a hazai drogügyben, furcsa visszagondolni arra, hogy a 2000-es évek elején Magyarország kifejezetten progresszív drogpolitikát folytatott, a jelenleginél jóval nagyobb költségvetés mellett. A szakemberek ekkor viszonylagos társadalmi megbecsültség mellett végezhették munkájukat, az ártalomcsökkentő szervezetek klienseit a rendőrséggel kötött megállapodás védte az indokolatlan vegzálástól, és attól sem kellett tartani, hogy a szolgáltatások egyik napról a másikra kénytelen lesznek lehúzni a rolót.

Ebben az optimista időszakban, 2008-ban történt a legígéretesebb kísérlet a dekriminalizáció bevezetésére Magyarországon. A Fővárosi Bíróság Büntetőjogi Kollégiumának akkori elnöke, Frech Ágnes törvénytervezetet dolgozott ki, amely szabálysértésként kezelte volna a csekély mennyiségű kábítószer tartását. Ám hiába támogatta a tervezetet addiktológus, pszichiáter, kriminológus, toxikológus, kutató, jogász, Oláh Miklós, az ORFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályának akkori vezetője és az akkori ombudsman, Dr. Szabó Máté, a tervezet nem jutott el az országgyűlésig. A törvénytervezetet megrendelő Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ugyanis később már nem tartotta aktuálisnak a kérdést és nem igényelt változtatás a drogszabályozásban. Véleményével az akkori kormányzat és az ellenzék is egyetértett.

A 2008-as törvénytervezet idején Magyarország számára a fő minta Portugália dekriminalizációja volt, ahol a törvénymódosítást követően visszaszorultak a szerhasználathoz köthető fertőzések és halálesetek, miközben nem nőtt a drogfogyasztás aránya. A korábban büntetőeljárásokra fordított pénzből pedig kezelésbe juttatták a problémás szerhasználókat. Az azóta eltelt 15 évben több EU-s ország is elindult a portugál úton. A sort Csehország nyitotta 2009-ben, majd őket követte Írország, Franciaország és Olaszország. Hibrid megoldásokra is látni példát: Norvégiában például csak abban az esetben nem büntetendő a csekély mennyiségű kábítószer tartása, ha az illető drogfüggő. Ha pedig a kannabisz szabályozására szűkítjük a kört, azt látjuk, hogy az EU-tagállamok felében már nem lehet börtönbüntetést kiszabni, ha valaki személyes használatra birtokol marihuánát. Hogyan lehetséges, hogy ez idő alatt Magyarország egyre távolabb kerül a dekriminalizációtól?

Veszélyes ránk más országok drogszabályozása?

Az elmúlt hónapokban a kormányzati politikában kulcsszóvá vált a „drogliberalizáció”. Mivel a kifejezést szakmai körökben nem használják, pontos jelentéséről csak találgatni lehet: vélhetően olyan szabadpiacra utal, ahol bizonyos szerekhez bárki hozzáférhet, noha ez sem a dekriminalizációs, sem a legalizációs gyakorlatokra nem jellemző. Az ellentétes híresztelésekkel szemben az egyes országokban bevezetett kannabiszlegalizáció elsődleges célja a fiatalkorúak védelme. Ehhez az alkohol értékesítéséhez hasonlóan csak a felnőttek által látogatható üzletekben teszik elérhetővé az ellenőrzött minőségű kannabiszt, miközben az adóbevételek jelentős részét tájékoztatásra, megelőzésre, illetve az egészségügy és az addiktológiai kezelőhelyek finanszírozására fordítják. Ha mindez tudható, hogyan lehetséges, hogy a magyar sajtóban egymást érik azok a cikkek, amelyek szerint a küszöbön álló németországi legalizáció, sőt, még háborús helyzet miatt felgyorsított ukrán orvosikannabisz-engedélyezési folyamat is veszélyt jelent?

Ahhoz, hogy az ehhez hasonló üzeneteket komolyan lehessen venni, a korábbi drogpolitikai eredmények szisztematikus leépítésére volt szükség. Már 2010-ben menesztették a hozzáértő szakpolitikusokat, kitették a civileket a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságból, megszüntették a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet, minimálisra csökkentették a teljes terület támogatását, és kegyelemdöfésként megszüntették a Nemzeti Drogstratégia intézményét. Aki ebben a helyzetben a hazai kábítószerügy jelenlegi irányait és prioritásait szeretné felmérni, annak a 2020-ban alapított, a Mathias Corvinus Collegiumhoz köthető Drogkutató Intézet munkásságát érdemes követnie, amely cikkeiben és konferenciáin a tiltó-büntető drogpolitika mellett foglal állást, és a kannabiszt az egyik legveszélyesebb drogként állítja be. Az ellenzéki szereplők lejáratására alkalmazott „drogos stigma” pedig kevesek kedvét hozza meg ahhoz, hogy a dekriminalizáció fontossága mellett foglaljon állást.

A szerző a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) drogpolitikai szakértője.