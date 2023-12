Így fejlődnek az emberi ujjak és lábujjak

Igaz, hogy az ember fejlődése sok tekintetben hasonlít más gerincesek fejlődéséhez, rengeteg szempontból mégsem azonos a test felépítése és kialakulása. A végtagok fejlődése is egy ilyen terület, a kezek és lábak, valamint az ujjak, a lábujjak, továbbá az ujjpercek kialakulása is eltér az állatvilágban és más modellorganizmusoknál tapasztalttól.

photo_camera Az ujjak és az ujjpercek fejlődése egy emberi embrióban. Fotó: Zhang et al., Nature, 2023

Bár már 2014-ben leírták, hogy a végtagok az embrionális test oldalából alakulnak ki, a folyamatot csak most, a kínai Sun Yat-sen Egyetem sejtbiológusa, Bao Zhang vezetésével egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült vizuálisan is megjelenítenie, írja a Science Alert. A színezett videón jól látszik, hogy az ujjbegyek kialakulása összetett folyamat, amiben 3 gén munkája is fontos szerepet játszik.

link Forrás

Ezek együttes és összehangolt működése eredményezi, hogy az anyaméhben, a fejlődés kb. 7. hetében elkezdenek kialakulni a végtagok és az ujjak, a lábujjak és az ujjbegyek. Ha bármelyik gén hibásan működik, az fejlődési rendellenességhez vezethet.

Hozzávetőlegesen pedig minden 500. csecsemő születik olyan rendellenességgel, ami az ujjak kialakulását érinti, ez jelentheti azt, hogy az ujjak rövidebbek vagy nem válnak el megfelelően egymástól. A videón is látható fejlődés megértésével azonban a szindrómák hátterében álló folyamatok is feltérképezhetők.