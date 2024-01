A Pasaréti téri Aldiban üzemen kívül helyezték a renitens üvegvisszaváltó automatát, ami portugál nyelvű cetliket nyomtatott euróban

Január 2-án, kedden számoltunk be arról, hogy a Pasaréti téri Aldi frissen üzembe helyezett üvegvisszaváltó automatája olyan cetliket nyomtat, amelyeken portugálul az szerepel, hogy az üvegekért kapott összeg (ami ráadásul nem forintban, hanem euróban van feltüntetve) csak a portugál Continente üzletlánc boltjaiban vásárolható le.

photo_camera A cetlin az áll portugálul, hogy ezt a vouchert csak a Continente üzletlánc boltjaiban lehet beváltani egyenlő vagy nagyobb értékű vásárláskor, és készpénzre nem váltható. Kiadása után egy hónapig érvényes. Tud valaki a közelben egy Continentét?

Az automatát természetesen Magyarországon tavaly vásárolt üvegekkel és sörösdobozokkal próbáltuk ki, hiszen azok a csomagolóanyagok (az üvegek mellett alumíniumdobozok és PET-palackok), amelyeket a január 1-től érvényes új rendszerben lehet visszaváltani, még nincsenek forgalomban, és majd csak az elkövetkező hónapokban jelennek meg a polcokon.

photo_camera Négy tonikosüveggel és három sörösdobozzal próbálkoztunk, a két cetli összesen 35 eurócentről szól, de amikor be akartuk váltani őket, a Sparban közölték, hogy ők még ilyet az életben nem láttak.

Cikkünk nyomán szerdán az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közleményt adott ki, amelyben arra figyelmeztet, hogy „az automatába csak az a palack dobható be, ami után már fizetett visszaváltási díjat a vásárló". Ami esetünkben azt jelenti, hogy fizikailag ugyan be lehet dobni a korábban vásárolt üres üvegeket az automatába, és a gép reagál is rá (nyomtat egy cetlit portugálul), de nem szabad. „A visszaváltó berendezésekbe olyan palackot bedobni, mely nem felel meg a követelményeknek, a beüzemelést követően is károkat okozhat. A visszaváltó berendezés egyébként ellenőrzi majd, elfogadható-e a bedobott italcsomagolás és utalványt csak a szabályoknak megfelelő palackok után ad" – áll az OSZK közleményében.

Ezek közül a követelmények közül a legegyértelműbb, hogy a palackokon szerepelnie kell az alábbi piktogramok egyikének:

photo_camera Az egyutas és a többutas italcsomagolás jelölése. Forrás: MOHU

Most tehát az a helyzet, hogy január 1-től állnak a vadonatúj visszaváltó automaták a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű magyarországi üzletekben, csak nincs mit visszaváltaniuk: új betéti díjas üvegek még nem kaphatók, a régiekért pedig nem jár pénz (pontosabban papíron jár 0,05 eurócent, csak azt senki nem fizeti ki).

Létezik megoldás? Már hogyne létezne. Mivel nem lehet minden üvegvisszaváltó automata mellé rendőrt állítani, a Pasaréti téri Aldiban úgy reagáltak a krízishelyzetre, hogy nemes egyszerűséggel leragasztották a lyukat, ahová az üres üvegeket majd be kell dobni (eddig is be lehetett, de nem szabadott), és ráírták, hogy Üzemen kívül.

photo_camera REpont az Aldiban: január 1-én üzembe helyezték, január 3-án üzemen kívül helyezték. (Az állateledel-gyűjtő barikád nem most került oda, már január 2-án is ott volt.)

Az Aldi egyébként szerdán sajtóközleményben jelentette be, hogy „készen áll a belföldön forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek visszaváltására. Az áruházlánc valamennyi üzleténél befejezte a visszaváltó automaták telepítését”.

Üvegvisszaváltási frontjelentésünket olvasták, ha van további fejlemény, azonnal beszámolunk róla.