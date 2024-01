Indul az idei sasleltár!

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2024-ben is január második hétvégéjén indul a 21. Országos Sasszinkron, amelynek során január 12. és 15. között egységes módszertannal a sasok mellett mind a 17 hazánkban rendszeresen telelő nappali ragadozómadár-faj, így az idén az év madarának választott kerecsensólyom egyedeit is számba veszik a szakemberek – áll a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfői közleményében.

Az idén 50 éve alapított civil szervezet 2004-ben indította el partnereivel közösen a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő, úgynevezett „szinkron” felmérését. A lajstromozáshoz 2018-tól az Európai Unió PannonEagle LIFE projektjének keretében a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak, így az elmúlt öt évben a Kárpát-medence legjelentősebb sastelelőhelyeit is feltérképezi a számlálás.

photo_camera Fiatal parlagi sas Alattyán határában 2023. február 5-én Fotó: Orbán Zoltán/ MME

A tavalyi szinkron során mintegy 400 madártani szakember járta be és figyelte meg a telelőhelyként számon tartott nagyjából 22 ezer négyzetkilométernyi területet. 2023-ban összesen 1113 rétisas, 660 parlagi sas, 5 szirti sas és 11 fekete sas megfigyelést rögzítettek a Magyarországi Sasleltárban. A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így 63 kerecsensólymot és 54 vándorsólymot is sikerült megfigyelni, fogalmaz a közlemény. A hat résztvevő közép-európai ország összesítésében 1360 rétisast és 807 parlagi sast, 9 szirti sast és 12 fekete sast figyeltek meg. A felmérés során összességében 17 ragadozómadár-faj 15 022 példányát figyelték meg a szakemberek.