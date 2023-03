Elkészült az Országos és a Pannon-régiós Sasleltár

facebook twitter tumblr linkedin

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködve idén 20. alkalommal szervezte meg a Magyarországon telelő sasok, sólymok és egyéb ragadozó madarak éves számlálását.

Az Európai Unió által támogatott PannonEagle és SakerRoads LIFE projektek keretében – 2018 óta immáron 6. alkalommal – a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak, így most ismét a Kárpát-medence közös téli „sastérképe” készülhetett el, a részben ködös időjárás ellenére is több mint kétezer sas és több mint kétszáz sólyom megfigyelésével, írja közleményében az MME.

Összesen mintegy 400 madártani szakember nagyjából egyidőben végezte el a Kárpát-medence szinte összes sas- és sólyomtelelőhelyének felmérését. Ez magyarországon kb. 21 700 négyzetkilométernyi terület megfigyelését jelentette.

A résztvevők összesen 1113 rétisas, 660 parlagi sas, 5 szirti sas és 11 fekete sas megfigyelést rögzítettek a Magyarországi Sasleltárban. A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így 63 kerecsensólymot és 54 vándorsólymot is sikerült megfigyelni, fogalmaz a közlemény. A hat résztvevő közép-európai ország összesítésében 1360 rétisast és 807 parlagi sast, 9 szirti sast és 12 fekete sast figyeltek meg. A felmérés során összességében 17 ragadozómadár-faj 15 022 példányát figyelték meg a szakemberek.

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)

