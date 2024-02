Szükségállapotot hirdettek Katalóniában a rekordaszály miatt

A spanyolországi Katalónia régióban szükségállapotot kellett bevezetni, mert az eddigi legsúlyosabb aszállyal néznek szembe a térségben. Csütörtöktől az itt lakók nem moshatják le az autóikat és nem tölthetik fel a medencéiket sem, írja a BBC.

photo_camera A Girona régióban található Sau tározó január 15-én madártávlatból. Fotó: LLUIS GENE/AFP

A korlátozások nem csak a lakosságot érintik, a mezőgazdaságban felhasználható víz mennyiségét is mérséklik, továbbá az ipari létesítmények vízhasználatát is szabályozzák amellett, hogy a lakossági felhasználást maximalizálják. A jelenlegi korlátozások megszegéséért pénzbüntetés járhat, és az is elképzelhető, hogy tovább korlátozzák a felhasználást.

photo_camera A kiszáradt Sau rezervátum január 15-én. Fotó: LLUIS GENE/AFP

A régióban a víztározók vízkészletei a teljes tárolási kapacitás alig 16 százalékára estek vissza. Az intézkedések mintegy 6 millió lakost érintenek, összesen 200 településen, köztük Barcelonában, a fővárosban is.

photo_camera A kiszáradt Sau víztározó január 15-én. A Katalán régióban február 1-én szükségállapotot hirdettek. Fotó: LLUIS GENE/AFP

Spanyolország más területei is küzdenek a szárazsággal: Valenciában és Andalúziában ugyancsak gondot jelent az aszály. Katalóniában viszont korábban nem volt jellemző az ennyire száraz időjárás, így a régió vezetői még azt a 2008-ban elfogadott lehetőséget is mérlegelik, hogy a katalán fővárosba esetleg hajóval szállítsanak vizet.

Barcelona Spanyolország elsőszámú turistacélpontja, tavaly több mint 12 millióan látogattak el ide, ami kezelhetetlen lenne, ha az aszály az idei főszezonban is folytatódna. A város közelében 5-6 millió ember él, a magas népsűrűség eleve megnehezíti a vízhiány kezelését, bár a 2021-es rendelkezések sokat segítenek abban, hogy ne omoljon össze a vízhálózat az apadó készletek miatt.

A BBC információi szerint a közparkokban és kertekben tilos öntözni, a lakosság pedig sokszor önszántából is spórol a vízzel. A vendéglátóhelyek és a szállodák is mérséklik a vízfogyasztásukat, de sokan arra számítanak, hogy tovább romolhat a helyzet a következő hetekben.