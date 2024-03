Az OpenAI szerint nem ők, hanem Musk árulta el a cég emberbarát céljait

Múlt csütörtökön Elon Musk beperelte az OpenAI-t, illetve annak vezetőit, mert úgy gondolja, hogy a világ legértékesebbnek tartott AI-startupja elárulta az alapításakor megfogalmazott célokat, amelyek szerint a vállalatnak az emberiség javát kell szolgálnia, nem a profitot.

A cég vezetői, köztük a perben Musk által nevesített Sam Altman vezérigazgató és az OpenAI társalapítója, Greg Brockman most egy blogposztban válaszolt a vádakra, amiben tisztázták Musk szerepvállalását is a cég alapításában.

A válasz szerint Elon Musk hiába volt az OpenAI társalapítója, a cég nem köszönhet neki túl sokat, csak 45 millió dollárt, illetve azt az ajánlatot, hogy a Teslát használhatják majd fejőstehénnek a további forrásokért. Cserébe többségi tulajdont kért a cégben, azt, hogy ő jelölhesse ki az igazgatótanács tagjait, illetve azt is, hogy őt tegyék meg vezérigazgatónak. A társalapítók az OpenAI szellemiségével ellenkezőnek találták, hogy ekkora hatalom kerüljön egyetlen kézbe, ezért az ajánlatot visszautasították, Musk pedig kiszállt a cégből.

A nyilvánosságra hozott levelezés miatt eredetileg épp azért ajánlott fel 1 milliárdot, hogy kellő pénzügyi háttérrel próbálják megdönteni a Google egyeduralmát az AI-piacon, de később ezt a feladatot inkább magára vállalta, és az Xai-tól, a saját mesterségesintelligencia-startupjától várja, hogy az emberiség szolgálatába álljon.

Az egymilliárdos ajánlat

Altman és társai azt is sérelmezték, hogy miután Musk 1 milliárd dollárt ígért az alapításhoz, mióta maga kevesellte az eredetileg meghatározott 100 milliót, végül mindössze 45 milliót fektetett az OpenAI-ba.

Azokat a vádakat is tagadták, hogy a működésük szembemenne az eredeti emberbarát misszióval: példaként kiemelték, hogy a GPT-4-et egyebek mellett Albánia uniós csatlakozásának felgyorsítására, a kenyai mezőgazdaság megsegítésére és az izlandi nyelv megőrzésére is sikerrel alkalmazzák. A blogbejegyzéshez csatolták Musk leveleit is, amelyekben többek között az egymilliárd dolláros ajánlatról vagy az OpenAI által használt technológia teljes nyilvánosságra hozataláról van szó.

Musk a múlt héten erről azt állította, hogy Altman és társai a nagyobb haszonszerzés miatt titkolják, hogy milyen elven működik az algoritmus, de a levelezés tanúsága szerint egyetértett azzal, hogy egy bizonyos fejlettségi szint után nem ezt a fajta átláthatóságot kell számon kérni.