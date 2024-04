A digitális szuverenitásra hivatkozva Németország egyik tartománya átáll Windowsról Linuxra

Schleswig-Holstein, Németország tizenhat tartományának egyike múlt héten erősítette meg, hogy több tízezer rendszert kíván átállítani a Microsoft Windowsról Linuxra. A bejelentés követi a már korábbi terveket, amelyek szerint az államigazgatás a Microsoft Office-ról a nyílt forráskódú LibreOffice javára térne át – írja az Ars Technica. A terv még 2021-ben megfogalmazódott, ekkoriban azt határozták el, hogy 2026-ig állnak át.

Akkor egyebek mellett a Windows 11 túlzott hardverigényével indokolták a változtatást. A tartományi kormány mostanra befejezte a LibreOffice kísérleti alkalmazását, és további nyílt forráskódú megoldásokat is használni kíván (a Microsoft Sharepoint és Exchange/Outlook helyett a nyílt forráskódú Nextcloud és Open-Xchange jön)), egyben felajánlotta a tartományi alkalmazottak képzését is e rendszerek használatára.

A döntés indokai között a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés előnyeként a fokozott informatikai biztonság szerepel, a költséghatékonyság (licenszdíjak helyett inkább hazai fejlesztő cégekre költenének), valamint a különböző rendszerek közötti együttműködés. Előkerül azonban a digitális szuverenitás gondolata is. Dirk Schrödter, Schleswig-Holstein digitalizációs minisztere ezt jelentőségében az energiaszuverenitáshoz hasonlítja, és szerinte „a jelenlegi szabványos informatikai munkahelyi termékekkel" nem valósítható meg .

Más példa is van arra világszerte, hogy kormányzati szervek Linuxra váltanak, és a nyílt forráskódú technológiát részesítik előnyben – ide tartoznak azok a kormányok, amelyek az Egyesült Államokban működő technológiák elkerülésében érdekeltek, beleértve Észak-Koreát és Kínát is. A dél-koreai kormány is azt tervezi, hogy 2026-ra áttér a Linuxra.