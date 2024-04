Ezentúl promptok alapján is létre tud hozni playlisteket az AI a Spotify-on

Promptok, azaz a felhasználók írott utasításai alapján lehet majd playlisteket összeállítani abban az új szolgáltatásban, amelyet hétfőn jelentette be a Spotify. Android és iOS felhasználók számára érhető el az új funkció, és először Ausztráliában és az Egyesült Királyságban dobják be – adta hírül a TechCrunch.



A szokásos paraméterek megadásán kívül (amely a leggyakrabban műfaj, előadó, vagy korszak) egészen egyedi szempontok alapján is összeállíthatók így az egyéni lejátszási listák. Például – ahogyan azt a Spotify javasolja – „dalok a macskámnak szóló szerenádhoz" vagy „ütemek a zombi apokalipszis elleni küzdelemhez".



A kérések bármire utalhatnak, például helyekre, állatokra, tevékenységekre, napszakokra, filmszereplőkre, színekre vagy akár emojikra is. A zenei streaming szolgáltató megjegyzi, hogy a legjobb playlisteket olyan promptok segítségével generálhatjuk, amelyekben jelen van műfaj név, előadó, hangulat, korszak is a saját szempontok mellett. A létrehozott playlisteket az AI segítségével akár finomíthatjuk is, afféle parancsokkal, mint „kevésbé vidám”, vagy „több pop”.

Ha pedig nem jut eszünkbe semmilyen prompt, a Spotify javaslatokat is kínál a személyre szabott, alkalomfüggő playlistünkhöz, például: „fókuszálj a munkában instrumentális elektronicával", „töltsd ki a csendet kávéházi háttérzenével", vagy „pörögj fel vidám és pozitív dalokkal”.