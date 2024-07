Az esőcseppek segítségével termel áramot egy új, konzervdoboz-méretű generátor

A kínai Dalian Műszaki Egyetem kutatói fejlesztették azt, a kb. leveses konzervdoboz-méretű generátort, amivel az esőcseppekből lehet áramot fejleszteni. Az apró eszközzel megtermelt villamosenergia elegendő LED-lámpák vagy ventilátorok üzemeltetéséhez, és kimondottan a rossz időben használható, írja a New Scientist.

Yonghui Zhang és kollégái egy úgynevezett szuperhidrofób mágneses-elektromos generátort (MSMEG) készítettek, ami az esőcseppek mozgásából állít elő energiát. Amikor egy esőcsepp az eszköz tetején elhelyezett víztaszító fóliára esik, az pillanatnyilag deformálódik, így elmozdítja a szerkezetben lévő tekercset a mágneshez képest. Ez apró elektromos töltést hoz létre.

Szimulációs környezetben, 50 centiméterről hulló esőben a szerkezet kb. 13 milliampernyi maximális áramot állított elől, és 200 másodperc alatt képes volt feltölteni úgy egy kondenzátort, hogy arról LED-lámpákat és ventilátort tápláljanak meg.

A hidrofób felület biztosítja, hogy az esőcseppek gyorsan leperegnek az eszköz felszínéről, így heves esőzések során is működőképes marad a rendszer.

A New Scientistnek nyilatkozó David Stone, az angliai Sheffieldi Egyetem munkatársa elismerte ugyan, hogy az MSMEG izgalmas megoldás, de nem tartja praktikusnak. Szerinte a nap- és szélerőművek kiválóak a lokális energiatermeléshez kisebb energiaigény mellett. A lapnak elmondta azt is, hogy az esőt már így is felhasználják az energiatermelésben: a víztározókban gyűjtött csapadékot vízerőművekkel hasznosítják.