17,5 tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok a Bodrogon és a Tiszán

Ahogy az V. Bodrogi – XII. Tiszai PET Kupa egyik csapatának kapitánya fogalmazott: nekik ez a 9 nap volt a családi nyaralásuk, és sehol sem lettek volna szívesebben. Az eddigi legszennyezettebb útvonalon zajló verseny rekord eredményt hozott: 17,5 tonna hulladéktól sikerült mentesítenie az árteret a résztvevő közel 350 petkalóznak. Ráadásul ezúttal nem is egy, hanem két folyó megtisztításán dolgoztak a résztvevők. A verseny végére az is kiderült, milyen mértékű a mikroműanyag és a biszfenol-A szennyezettsége az eddig még sosem vizsgált Bodrognak.

photo_camera A napi rekord 3,6 tonna volt a versenyen. Fotó: PET Kupa Egyesulet

A Bodrog, mint a Tisza egyik mellékfolyója 52 kilométeren keresztül halad Magyarország területén. Ebből a petkalózok a Sárospatak Tokaj közötti területen több alkalommal jártak már, de a szennyezettség mértéke – és a folyamatos utánpótlás érkezése – szinte lehetetlen küldetéssé teszi a teljes megtisztítását. Idén a bodrogi és a felső-tiszai (hagyományosan több mint 1 hetes) versenyt szervező PET Kupa Egyesület összevonta. A bodrogi szakaszon ugyanannyi hulladékot gyűjtöttek össze a lelkes csapatok és önkéntesek, mint 2023-ban (több mint 11 tonnát), viszont a tiszai szakasz (Tokaj és Tiszalök közötti ártér) is hatalmas petbányákat rejtett. Így végül a tiszalöki eredményhirdetésen 17,5 tonnás eredménynek örülhettek a résztvevők, ami abszolút rekord a PET Kupa versenyek történetében.

Az ünneplésre minden okuk megvolt a petkalózoknak, hiszen a rekkenő hőségben nemcsak a napszúrás veszélyével kellett megküzdeniük, hanem a darazsak és a szúnyogok támadásaival is.

A résztvevő 13 csapat mind rutinos petkalózokból állt, de sokan közülük eddig csak a rövidebb PET Kupa versenyeken mérettették meg magukat. Olyan csapat is akadt, ahol néhány veterán petkalóz mellett szinte teljesen új legénység és leányság teljesített szolgálatot.

PETákokat, a korábbi évekhez hasonlóan nemcsak a gyűjtött hulladékért lehetett kapni. A szelektíven gyűjtött zsákok idén is többet értek, de a szárazföldi sport (PETathlon) és műveltségi, valamint vízi versenyek (pl. vízi csata), valamint a PET Kupa saját házi tehetségkutatója, a PET-a-Sztár is sok extra PETákot hozott a legjobban teljesítőknek. Habár ez egy szemétszedő, folyótisztító verseny, a jó petkalóz ott segít, ahol tud, így fair play PETákokban sem volt hiány, amit a csapatok egymásnak ajánlhattak fel.

A Kupa őrzője

Az első helyet a címvédő – azaz Kupa őrző – Siemens Energy csapata érdemelte ki, ahol a legénységben az új emberek mellett 4 gyermek is volt. A kapitány bevallása szerint, épp a gyerekek adtak nekik erőt, az ő munkájuk, törhetetlen lendületük és jókedvük segítette a dobogó legmagasabb fokára őket.

A második helyezett az Amerikalózok lett, amelyben 2 család dolgozott vállt vállnak vetve, valamint Borcsa kutya. A harmadik helyre – hatalmas küzdelmet követően – végül az Aktív Magyarország futott be.

Külön érdekesség, hogy a 4. helyen holtverseny alakult ki a Siemens Evező-SÖK és a Petardáltak csapata között, utóbbi a cég korábbi dolgozóiból áll, akik a PET Kupára önálló csapatként neveztek be.

Helyezettek:

Siemens Energy – 30575 PETák Amerikalózok – 23490 PETák Aktív Magyarország – 22495 PETák

A Bodrog–Tisza Hőse díjat minden évben az 1 főre vetített legtöbb hulladékot gyűjtő csapat kapja. Ezt a kitüntető címet idén a Siemens Energy érdemelte ki, amit a Bodrog Örökös Hőse, Szatmári László adott át.

További résztvevő csapatok: Siemens Evező-SÖK, Petardáltak, Mainstage, Eurofins, MoHuLLám, Repeták, Jobbulást, Liszka-gálya, Önkéntelenek, Tisza2

A hulladékgyűjtésben kenukkal vett részt a hajdúböszörményi Zöld Kör nemzetközi résztvevőkből álló csapata.

A csapatok összesen 4176 zsák hulladékot gyűjtöttek össze, amelynek megközelítőleg a kétharmada – a gondos szelektálásnak köszönhetően – újrahasznosításra alkalmas, azaz körforgásban tartható.

Kutatás-fejlesztés a versenyen

A PET Kupa már nemcsak a közösségről és a folyótisztításról szól. A több mint 12 év tapasztalatának és terepi munkájának köszönhetően hatalmas tudásanyag jött létre a folyók műanyagszennyezése és annak kezelése kapcsán. Ez lehetővé tette a PET Kupa kutatás-fejlesztési tevékenységének nemzetközi szintre emelését és akadémiai partnerség építését. A sok éves kutatás-fejlesztés eredményei már a gyakorlatba is átkerültek, melyeket a verseny résztvevői is megismerhettek. Elegendő csak a folyami műanyag felhasználásával készült kajakokra (Plasztikkajak) gondolni, amit a petkalózok ki is próbálhattak, vagy a közösségi tudomány (citizen science) alapú hulladék monitoring módszertant felidézni, amivel a versenyzők és önkéntesek segíteni tudják a PET Kupa munkáját és a folyók szennyezettségének feltérképezését. Ez utóbbi módszertan már publikációkat is hozott a PET Kupa számára, valamint egy szabadon elérhető adatbázist a folyók szennyezettségéről.

Az idei versenyen a PET Kupa Bodroghoz kapcsolódó projektjei is bemutatkoztak. A DALIA Danube Lighthouse projekt egyik hazai pilot területe a Bodrog folyó, ahol a PET Kupa bemutatja és replikálhatóvá teszi a legjobb folyómentő gyakorlatait. Maga a közösségi folyótisztítás szervezése is egy ilyen jó gyakorlat, de a szemfüles petkalózok kiszúrhattak a folyón úszó piros színű PET-palackokat is – ezek a DALIA projektben továbbfejlesztett GPS-szel ellátott palackok, amelyek a hulladékáradat mozgásának megértését segítik. A verseny alatt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói és oktatói tesztelték ezeket az eszközöket, mivel a palackok által rögzített pályákat később felhasználják a műanyagterjedés modelljének igazolására. A PET Kupa–BME együttműködést az MTA Fenntartható Technológiák alprogramja támogatja, és a modellezésen túl még további vetületeit vizsgálja a folyók műanyag szennyezésének.

A sok-sok fejlesztés elérhetővé tételét és a társadalom megszólítását segíti a DALIA projekt keretében a Neonjelly Studio együttműködésével fejlesztett Folyómentő (Riversaver) platform, valamint a Bodrog mellett, Olaszliszkán épülő Folyómentő Központ, amint a versenyzőknek is lehetőségük volt megnézni. A Folyómentő Központ befejezését és a bodrogi folyómentő hálózat és kamerarendszer kiépítését a GoBodrog HUSK Interreg projekt támogatja.

Természetesen céges együttműködések is segítik a folyók szennyezettségének minél alaposabb felmérését. A versenyen nemcsak csapatot indított az Eurofins, hanem egy a Bodrog folyón végzett mintavételezéssel is hozzájárult ahhoz, hogy mélyebb ismereteket kapjunk a folyó pillanatnyi állapotáról, a szemmel nem látható szennyező anyagok jelenlétéről. A cég munkatársai augusztusban vettek mintát a folyó olaszliszkai szakaszán. A laboratóriumi vizsgálatok során még a felszíni vizek vizsgálatában jártas munkatársak is megdöbbentek a kapott eredményektől.

„Az eddig vizsgált felszíni vizeinkhez képest a Bodrogban egy nagyságrenddel nagyobb mértékben találtunk mikroműanyagot, egy köbméterben átlagosan 214,8 db részecskét” – mondta Dr. Bordós Gábor az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Mikroműanyag-vizsgáló Laboratóriumának vezetője.

A mikroműanyagok döntő többsége, mintegy 80 százaléka polietilén, míg körülbelül 10 százaléka polipropilén, ezt a két vegyületet alkalmazzák a leggyakrabban a műanyagok előállítása során. Dr. Bordós Gábor hangsúlyozta, hogy ez a vizsgálat egyszeri mintavételen alapul, messzemenő következtetések levonásához átfogóbb vizsgálatokra lesz majd szükség. Az Eurofins munkatársai egy másik fontos szennyeződést is megtaláltak a Bodrogban, a biszfenolok egyik leggyakoribb formáját, a biszfenol-A vegyületet. A biszfenol-A határérték felett kifejezetten veszélyes anyagnak számít, leghírhedtebb hatása a hormonháztartás megzavarása. A vízi ökoszisztémák érzékenysége miatt az EQS rendelet azt írja elő, hogy a vegyület nem haladhatja meg a 130 mikrogramm/l-t, valamint a biszfenol-A szintje éves átlagértékben nem érheti el a 0,000034 mikrogramm/l-t.

A jelenleg mért 0,07 mikrogramm/l-es érték ezt ugyan jóval meghaladja, ám ahhoz, hogy ez megfelelően viszonyítható legyen a szigorúbb határértékhez, egy sokkal hosszabb távú adatsorra lenne szükség.

Mindez megerősíti a PET Kupa szervezőit abban, hogy a versenyekre és a kisebb folyótisztító akciókra a jövőben is szükség lesz, hiszen közös feladatunk és felelősségünk, hogy a szennyezést ne engedjük tovább, hanem még időben, amíg szemmel látható méretű, eltávolítsuk a folyókból és az árterekből!.

Forrás: PET Kupa Egyesület