A Helene hurrikán komoly károkat okozhatott Észak-Karolina kulcsfontosságú kvarcbányájában

A Helene hurrikán a múlt héten soha nem látott esőzéseket és áradásokat zúdított Észak-Karolina nyugati részére. A katasztrófa több tucat halottat és komoly károkat hagyott maga után az állam hegyvidéki városaiban. A pusztítás elérte a Spruce Pine nevű kisvárost is, ahol a Föld legtisztább kvarckészleteit termelik ki.

Az itteni kiváló minőségű kvarc a chipgyártás alapvető összetevője. A területről bányászott kvarcot használják a poliszilícium megolvasztásához, amelyből szilícium-szeleteket állítanak elő, amelyek a félvezetők gyártásához nélkülözhetetlenek. Bár a világ más részein található kvarcból is elő lehet állítani tiszta szilíciumot, ez jóval időt és erőforrást igényel.

A Helene hurrikán okozta áradások következtében Spruce Pine-ban, az utak megközelíthetetlenné váltak, a környéken sokan áram nélkül maradtak. A kommunikáció a térségben továbbra is rendkívül nehéz, így nem könnyű megállapítani, hogy a városban működő két bányavállalat – a Sibelco és a The Quartz Corp – mennyire érintett a károk tekintetében.

„A helyzetfelmérés szakaszában vagyunk, és még túl korai lenne kommentálni, mekkora kérok keletkeztek a kvarc-kitermelésben” – mondta a The Quartz Corp szóvivője, May Kristin Haugen a The Verge-nek adott nyilatkozatában.

Amint arra a Wired emlékeztett, a 2008-as Spruce Pine-i tűzvész szinte teljesen elvágta a világpiac nagy tisztaságú kvarcellátását. Ha a két bánya ezúttal is komolyabb kárt szenved, a hatás még nagyobb lehet, mivel a világ egyre nagyobb mértékben támaszkodik a chipekre, például a telefonok, processzorok, napelemek és más eszközök gyártásához.