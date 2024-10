Nem tesz jót a breaktáncosoknak, ha a fejükön pörögnek

Sajátos elváltozásokat okozhat, ha valaki hosszú időn keresztül a fején pörög, de ez nem azt jelenti, hogy a breaktáncosoknak el kellene búcsúzniuk a figurától – nyilatkozta a PA hírügynökségnek Christian Baastrup Søndergaard, a British Medical Journey szaklapban megjelent esettanulmány egyik szerzője, amiben egy 30 év körüli beteg panaszainak okát tárták fel. A férfi feje búbján egy dudor keletkezett, és miután az orvosok kizárták a rák és egyéb betegségek lehetőségét, arra jutottak, hogy az elváltozást 19 évnyi breaktáncolás okozta.

A beteg azután is ragaszkodott a figurához, hogy megjelent a fején a dudor, de a kitüremkedést „kényelmetlennek” és „csúnyának” találta. Hasonló esetet a szakirodalomban ezen kívül egy esetben írtak le, de a breaktáncosok körében ismert jelenségről van szó, bár ez az eset a dudor mérete (33,4 x 0,6 x 2,9 cm) miatt különlegesnek számít.

Ismert, de kevéssé dokumentált sérülés

A jelenséget angolul „headspin hole”-nak vagy „breakdance bulge”-nak (kb. „breaktánc-búb”) hívják, és hajvesztéssel, gyulladással, zsibbadással és olykor a most leírthoz hasonló kitüremkedés megjelenésével jár. Søndergaard szerint egy tipikus túlterheléses sérülésről van szó, ami egyedül a breaktáncosokra jellemző, hiszen nem sok más sport művelői szoktak hosszabb időn keresztül a fejükön pörögni.

Egy német felmérés szerint a breaktáncosok 60,4 százaléka számolt be túlterhelésből származó fej- vagy fejbőrsérülésről, ezek 23,6 százaléka pedig a fejen megjelenő fájdalommentes púpról, Søndergaard szerint ezért is fontos az esetek alapos dokumentálása – valamint azért is, mert miután a breaktánc olimpiai sportág lett, valószínűleg a népszerűsége, így a vele járó sérülések száma is növekedni fog.

Az orvosok a beteggel egyetértésben a dudor sebészi eltávolítása mellett döntöttek, a műtét sikeresen lezajlott, a beteg pedig anonimitását megőrizve azt nyilatkozta, hogy nem csak sokkal jobban érzi magát, sokkal jobban is néz ki, és még egy menő sebhelye is lett.