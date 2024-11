Zsírból, fekáliából és kábítószerből állnak az ausztrál strandokat ellepő rejtélyes golyók

Rejtélyes, kátrányszerű golyók lepték el a Sydney környéki strandokat a múlt hónapban. Miután eltávolították a szennyeződést, spektrométerrel, mikroszkóppal, vegyelemzéssel és szénizotópos kormeghatározással is vizsgálták, hogy vajon mi lehet az. A hatóságok attól tartottak, hogy valahol olaj ömölhetett a tengerbe, onnan származik a szennyeződés, de mint kiderült, az olaj nem egy tankerről került a golyókba, és nem is egyedül az van bennük.

photo_camera Vegyvédelmi ruhás munkások gyűjtik be az ismeretlen eredetű golyókat Fotó: DAVID GRAY/AFP

A kezdeti vizsgálatok során megállapították, hogy a golyók javarészt szenet tartalmaznak, de ennek csak 30 százaléka bizonyult fosszilis eredetűnek. A szén mellett kalciumot és kis mennyiségben különböző fémeket is találtak bennük, a további elemzések során pedig kiderült, hogy az összetétel alapján a szennyezés emberi eredetű: szappannyomokat, étolajat és különböző ételmaradványokat tartalmaznak.

photo_camera Egy rejtélyes golyó Fotó: Jon Beves / CC

És nem csak ezeket: a golyókban emberi ürüléket, hajat, metamfetamint, örök vegyi anyagokat, állatgyógyászati készítmények, vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, THC és metamfetamin nyomait is fellelték. Jon Beves, a rejtélyes anyag utáni nyomozást vezető vegyész szerint a golyók irgalmatlanul büdösek voltak. Az összetétel hasonlít a csatornákban előforduló zsírhegyekére, de a szennyezés pontos eredetét a tudósok a hosszas vizsgálatok ellenére sem tudták megállapítani: lehetséges, hogy az anyag a szennyvízhálózatból került a tengerbe, de az is, hogy egy hajó fedélzetéről.

Nem csak a golyókkal van baj

A kutatók szerint a rejtélyes golyók példája jól mutatja, hogy milyen nehéz pontosan meghatározni a szennyezés forrását – hiszen most sem sikerült nekik –, egyúttal azt is, hogy mennyire szennyezettek az ausztrál partok. Az ausztrál környezetvédelmi hivatal azt is megvizsgálta, hogy milyen időjárási körülmények uralkodtak, amikor a golyók partra vetődtek, de ebből sem tudtak semmilyen következtetést levonni, a sydney-i vízművek pedig nem tud olyan meghibásodásról, ami miatt jelentős mennyiségű szennyvíz juthatott volna a tengerbe.

Beves és kollégája, William Alexander Donald szerint bár ez különösen látványos (és büdös) példának számít, egyáltalán nem egyedi esetről van szó: az új-dél-walesi strandok 28 százaléka kitett a szennyeződéseknek, eső után pedig több helyen megnő a fekália koncentrációja is a vízben, csak ez nem olyan látványos, mint amikor rejtélyes golyók lepik el a partot.

Bár a gömböcök eredetét nem sikerült megfejteni, bőven akad még munka a kutatóknak: ahogy az Új-dél-walesi Egyetem közleményében olvasható, a partokon már két éve bukkanak fel hasonló golyók, csak azok kisebbek, így Beves és Donald következő lépésként ezeket is megvizsgálhatják, és kideríthetik, hogy a kétféle golyónak van-e valami köze egymáshoz.