Percenként 240 kiló adomány gyűlt össze a rászorulóknak a hétvégén

Rekorderedménnyel zárult Magyarország legnagyobb élelmiszergyűjtése a hétvégén: péntektől vasárnap estig összesen 374,4 tonna adomány gyűlt össze. Ez azt is jelenti, hogy az emberek percenként 240 kiló élelmiszert adtak össze, ebből a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 75 ezer, egyenként ötkilós csomagot tud összeállítani.

És ez még csak a kezdet: az Élelmiszerbank közleménye szerint az év utolsó két hónapjában összesen 500 ezer pakkot szeretnének összeállítani. Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke szerint az adományokat gyermekotthonok lakói, idősgondozásban élők, hajléktalanok, fogyatékkal élők és nagycsaládosok kapják majd.

Csoki kevesebb volt

Az egyesület közleménye szerint a legtöbb adományt Budapesten és Pest vármegyében gyűjtötték, itt található ugyanis a legtöbb áruház. A legnépszerűbb adomány idén is a liszt és a cukor volt, de tésztából és étolajból is jelentős mennyiséget gyűjtöttek. Az elmúlt évekhez képest idén kevesebb édességet adományoztak, valószínűleg azért is, mert a legtöbb áruházban még nem kapható ömlesztett kiszerelésű szaloncukor.

Az Élelmiszerbank ennek ellenére 14 ezer mikuláscsomag összeállítását tervezi, amihez a hétvégi adományok mellett gyártóktól és kereskedőktől mentett élelmiszereket használnak – például a húsvétkor el nem kelt csokinyuszikat. A decemberi és januári adományokhoz az Élelmiszerbank lejáratközeli vagy csomagolási hibás termékeket is felhasznál.

A tartós élelmiszer mellett az egyesület készételt is ment: a gálavacsorákról, céges rendezvényekről, konferenciákról és munkahelyi fogadásokról naponta több ezer adag ételt gyűjtenek össze és juttatnak el a rászorulóknak. Az Élelmiszerbank az ételmentésben szívesen közreműködő vállalatok és önkéntesek segítségét is várja.