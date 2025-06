Kokainfüggő muslicákat hoztak létre Amerikában

Mint kiderült, a muslicák nagyon hasonlóan reagálnak a kokainra, mint az emberek: kis mennyiségben serkentőleg hat rájuk, a nagy mennyiség pedig kiüti őket. Ehhez a felfedezéshez a Utah-i Egyetem kutatóinak először rá kellett venniük a muslicákat a drogozásra, a rovarok ugyanis maguktól nem fogyasztanának kokaint.

Travis Philyaw, a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány vezető szerzője szerint már csak azért sem hajlandóak drogozni, mert úgy fejlődtek ki, hogy kerüljék a növényi eredetű mérgeket, mint például a kokaint. Mint kiderült, a kokain érintésére a rovaroknál a keserű íz érzékeléséért felelős receptorok lépnek érintésre, ennek hatására pedig meg sem kóstolják, így ahhoz, hogy bedrogozhassák őket, a kutatóknak ezeket a receptorokat kellett kiiktatniuk.

photo_camera A Perplexity így képzeli el a jelenetet Fotó: AI / Perplexity Pro

A keserű ízérzet csökkenése után a rovarok választhattak, hogy a sima cukoroldatból, vagy a kokaint tartalmazóból fogyasztanak-e. A kísérlet kezdetén a muslicák csak kis mennyiségben vettek magukhoz kokaint, de az első kóstoló utáni 16 órában egyre jobban rákaptak az ízére. Azok az állatok, amelyeket nem módosítottak, hozzá sem nyúltak a kokainhoz, maradtak a cukros víznél.

Piálnak, drogoznak

Adrian Rothenfluh pszichiáter, a kutatás egyik résztvevője szerint az elmúlt évtizedekben több olyan kísérlet is zajlott, amelyben a muslicák alkoholfogyasztásra adott válaszait elemezték, és ezek során több olyan gént is azonosítottak, amelyek az embernél és a muslicánál is ezért felelősek. Rothenfluh szerint ez alapján az is feltételezhető, hogy a kokain esetében is ez lesz a helyzet, és a rovarok tanulmányozásából az emberi szerhasználat mechanizmusát is jobban meg tudják majd érteni.

A kutató szerint a mechanizmus megértése után pedig már a lehetséges gyógymódokat is könnyebb lesz megtalálni, a muslicák esetében viszont jóval egyszerűbb a gének azonosítása, mint a komplexebb élőlények esetén. Philyaw szerint a muslicák után következhetnek majd az emlősök, végül pedig remélhetőleg sikerül kifejleszteni egy hatékony terápiát is a függőség felszámolására.