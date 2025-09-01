Már egyetlen adag varázsgomba segíthet leküzdeni a visszatérő negatív gondolatokat

Bár nincs konszenzus a varázsgombák és pszichedelikus anyagok társadalmi megítélésében, egy új kutatás azt találta, hogy a pszilocibin nevű hallucinogén anyag egyetlen adagja segít megreformálni egyes agyi kapcsolatokat, ami megmagyarázhatja, hogyan képes az anyag bizonyos mentális problémákat is kezelni. A pszilocibint több száz gombafaj termeli és fogyasztása teljesen átformálja azt, hogy az ember hogyan érzékeli a teret, az időt és saját magát.

Az ithacai Cornell Egyetem kutatói egereken végeztek kísérletet ennek bizonyítására. Az állatok csoportjának egy részét pszilocibinnel, a többit pedig sóoldattal injekciózták be, majd egy nap múlva a veszettségvírus génmódosított változatát adták be a tesztegereknek. Erre azért volt szükség, mert a vírus képes indikálni, hogy a pszilocibinnel beoltott területekhez melyik neuronhálózatok kapcsolódnak.

A boncolással és képalkotó vizsgálatokkal végzett megfigyelés eredményei erősebb kapcsolatot mutattak a képzelőerőért, a memóriáért és az érzékszervi információk integrálásáért felelős retrosplenialis kéreg és a tervezésért, illetve szociális viselkedésért felelős prefrontális területek között. Ugyanakkor az anyag csökkentette a kéregben kialakuló ismétlődő hurkok létrejöttét, amelyek az embernél a hosszú távú emlékezetet és a negatív gondolatok kialakulását teszik lehetővé.

„Az, ahogyan a pszilocibin átalakítja az agyat, döntő fontosságú a hangulatzavarokra gyakorolt hatásaiban” – emelte ki a finn Helsinki Egyetem kutatója, Eero Castrén. A pszilocibin a szorongás és a depresszió kezelésében is segítséget nyújthat, ugyanakkor a kutatók kiemelték, hogy a személyes megélések és az asszociatív képességek befolyásolják a metódus hatékonyságát – írja a New Scientist.

A pszichedelikumok ugyanakkor nem csak a mentális zavarok leküzdésében és az agyi kapcsolódások átalakításában játszhatnak fontos szerepet, hanem az immunrendszert is erősíthetik. A stressz és a félelem ugyanis befolyásolja az immunválaszokat, amelyek megváltoztatására a hallucinogén szerek használata is jelenthet megoldást.