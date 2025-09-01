Teljes holdfogyatkozást láthatunk vasárnap este a keleti égbolton

Szeptember 7-én, vasárnap az év egyik leglátványosabb és legszebb csillagászati jelenségét figyelhetjük meg, egy teljes holdfogyatkozást. A holdfogyatkozás során a Hold a Föld árnyékába burkolódzik, és kísértetiesen vöröses vagy barnás színben emelkedik majd fel a keleti égbolton. A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz.

A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát és 20:53-ig tart majd. Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség. A Svábhegyi Csillagvizsgáló vasárnap este különleges holdfogyatkozás programmal készül az érdeklődő látogatóknak!

Mit kell tudnunk a teljes holdfogyatkozásról?

A holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold áthalad a Föld árnyékkúpján, így a Föld kitakarja a Holdat megvilágító napfényt. Ez azonban nem minden teliholdkor következik be, ugyanis a Hold pályája kissé megdől a Föld keringési síkjához képest. Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik. A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, ami a naplementét is vörösre színezi.

Hogyan és mikor látható a holdfogyatkozás?

Szeptember 7-én este Budapesten 19:12 körül kel föl a Hold a keleti látóhatáron, mindeközben a Nap a nyugati égbolton épp lebukik a horizont alá. Az ország keleti részein ettől néhány perccel korábban kel a Hold, a nyugati részeken pedig pár perccel később. Holdkeltekor már 73 százalékban fedett lesz a Holdunk a Föld árnyékával. 19:31-kor kezdődik a teljes fogyatkozás, 3 fokos magasságban. Ekkora már teljesen a Föld árnyékában lesz égi kísérőnk, vagyis erősen elsötétül és vörös színt ölt magára. A szürkületi, még világos égen a teljesen elfogyott Holdat várhatóan csak binokulárral vagy kistávcsővel fogjuk tudni meglátni. A teljes fázis maximális fedettsége 20:12-kor várható közel 10 fokos magasságban. Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong. A fogyatkozás alatt ilyenkor a legsötétebb az égi kísérőnk felszíne.

A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában. A teljes fázis végén az égitest már 16 fok magasra emelkedik a látóhatár fölé. Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is biztosan jól látható lesz a Hold. A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21:57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára.

Figyeljük meg a ritka jelenséget!

Rég láthattunk már Magyarországról szép esti holdfogyatkozást, most azonban több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes fázisban, majd egy órán át a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban. A fogyatkozás megfigyeléséhez tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárra van szükség. A teljes fázis, ha fényes lesz, szabad szemmel is jól látszik majd. De ha a fogyatkozás nagyon halvány, 2 elképzelhető, hogy meg sem találjuk a Holdat. Egy kézi binokulárban a sötétvörös, halvány fogyatkozó telihold körül a csillagokat is megpillanthatjuk. A távcsőben a jókora, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva! A Svábhegyi Csillagvizsgálóban külön erre a napra tervezett „Teljes holdfogyatkozás!” programmal is készülnek a ritka jelenség megfigyelésre.