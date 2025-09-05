Aranyszálakat találtak egy dél-koreai nő térdében, korábbi akupunktúrás kezelések nyomait

Egy 65 éves, dél-koreai nő térdfájdalmakkal kereste fel az orvost és a röntgen vizsgálat azt találta, aranyszálak vannak a térdében – ismertet egy különös esetet a LiveScience.

A páciensnél korábban térdízületi gyulladást diagnosztizáltak, amit fájdalomcsillapítókkal és gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel kezeltek. Mivel ezek gyomorfájdalmakat okoztak, a páciens abbahagyta a szedésüket. Úgy döntött, hogy alternatív gyógymódot keres és akupunktúrás kezelésekre kezdett járni.

A térde röntgenfelvételei azt mutatták, hogy az ízület belső részén a sípcsont megvastagodott és megkeményedett, a sípcsont és a combcsont belső részén csontos kinövések is voltak. A felvételen több száz folt is látható volt a térdízület körül, amelyekről kiderült, hogy apró aranyfonalak.

A páciens térdének röntgenfelvételei Forrás: The New England Journal of Medicine

A szálakat a nő akupunktúrás kezeléseinek részeként helyezték be és a rövid, steril aranyszálakat szándékosan hagyták a szövetben, a folyamatos stimuláció érdekében.



Az aranyszálas akupunktúrát Ázsiában gyakran alkalmazzák térdízületi, vagy sokízületi gyulladás kezelésére, nincs azonban egyértelmű bizonyíték arra, hogy a módszer hatékony lenne. Egyes esetek arra utalnak, hogy közvetetten még ronthatja is a helyzetet, azáltal, hogy megakadályozza, hogy a betegek megfelelő időben kezelésben részesüljenek.

Az orvosok nem számoltak be arról, hogy eltávolították-e a páciensből az aranyfonalakat, de korábbi esetekben a hasonló szálakat a helyükön hagyták. Az esetleírás arra figyelmeztet, hogy érdemes tisztában lenni az aranyszálas akupunktúra kockázataival. A szálak korábbi esetekben ciszták kialakulásához vezettek, sőt, az is előfordulhat, hogy vándorolni kezdenek a testben és más helyen roncsolják a szöveteket, vagy bőrproblémákat okozhatnak.

