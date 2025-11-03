Nagyobb eséllyel alakulhat ki autizmus azoknál a gyerekeknél, akiknek az anyja a terhesség alatt kapta el a covidot

Nagyobb eséllyel alakul ki autizmus azoknál a gyerekeknél, akinek az anyja covid fertőzött volt a terhesség alatt, állítja friss tanulmány. „Bár a kockázat nő az autizmus és más neurofejlődési zavarok esetében, az abszolút kockázat továbbra is viszonylag alacsony, különösen az autizmus esetében” – idézi a Scientific American a tanulmány vezető szerzőjét, Andrea Edlow-t, a Massachusettsi Általános Kórház anyai-magzati szakorvosát. A kutatás eredményei szerint nem minden coviddal fertőzött terhes nő gyereke lesz autista, ugyanakkor a korábbi felmérések szerint általánosságban a terhesség alatti fertőzések növelhetik az idegrendszeri zavarok kialakulásának kockázatát.

Az Obstetrics & Gynecology folyóiratban október végén megjelent tanulmányban a kutatók a 2020 március 1. és 2021. május 31. között történt mintegy 18 ezer szülés egészségügyi adatait elemezték. Nemcsak az autizmus előfordulását figyelték meg, hanem olyan idegfejlődési diszfunkciók kialakulását is, mint a beszéd- és nyelvi zavarok, illetve a mozgáskoordinációs problémák előfordulása.

A szakemberek összesen 861 olyan gyerek egészségügyi adatait vizsgálták, akiknek az anyja a várandósság alatt kapta el a vírust. 16,3 százalékuknál hároméves korig kialakult valamilyen neurofejlődési rendellenesség, míg a nem fertőzött anyától született, 17 263 gyereket számláló kontrollcsoportban ez az arány csak 9,7 százalék volt. Ráadásul a SARS-CoV-2 – a covidot előidéző vírus – nem jut át a méhlepényen, így a kutatók szerint nem maga a fertőzés, hanem az anya immunválasza okozhatja a gyerekek fejlődési rendellenességeit.

A fiúk nagyobb veszélyben vannak

A tanulmány nemi eltéréseket is feltárt, ugyanis a coviddal fertőzött anyák újszülött fiúgyerekeinél nagyobb eséllyel alakult ki autizmus, mint a lányoknál. Ennek oka a kutatók szerint az lehet, hogy a fiú magzatok agya sokkal érzékenyebben reagál az anya testének immunválaszaira. Ez a statisztika jól illeszkedik azoknak a korábbi felméréseknek a következtetéseihez is, amelyek az anya terhesség alatti fertőzéseitől függetlenül foglalkoztak az autizmussa. Az amerikai járványügyi központ (CDC) idén májusban publikált adatai szerint a fiúk között háromszor gyakoribb az autizmus előfordulási aránya, mint a lányok körében.

A fertőzések magzatra gyakorolt hatását vizsgáló állatkísérletek és korábbi tanulmányok is hasonló konklúzióra jutottak, ugyanis az anya által elkapott fertőzések, köztük az influenza, gyulladásos állapotot idéznek elő, ami befolyásolja a magzat megfelelő fejlődését. Egy, a Jama Psychiatry folyóiratban publikált 2019-es svéd kutatás a súlyos húgyúti anyai fertőzések, illetve a magzat pszichés egészségének kapcsolatát vizsgálta. A kutatók az 1973. január 1. és 2014. december 31. között született, mintegy 1,8 millió ember egészségügyi életútját követték végig, és azt találták, hogy bár az anya terhessége alatt elkapott fertőzések nem felelősek a gyerek későbbi pszichózisos vagy bipoláris kórképének kialakulásáért, az autizmus és a depresszió esélyét megnövelik.

A terhesség alatt beadott oltások létfontosságúak

A tanulmány adatai a pandémia és az oltások fejlesztésének kezdeti szakaszából származtak, ezért meglehetősen kevés covidvakcinával beoltott nőt vett figyelembe. A terhesség és a covidoltások összefüggéseit egy másik, októberben publikált francia tanulmány vizsgálta: a kutatók a 2021 áprilisa és 2022 januárja között kezdődött terhességeket figyelték meg, amelyek közben az anya az első trimeszterben (1-12. hét) covid elleni oltást kapott. A JAMA Network Open folyóiratban megjelent kutatáshoz a szakemberek összesen 530 000 újszülött egészségügyi adatait elemezték, és a 2024 decemberéig tartó után követések eredményeként nem találtak születési rendellenességet a gyerekeknál. Ráadásul az oltatlan anyák gyerekei között nagyobb eséllyel fordult elő szív- és emésztőrendszeri fejlődési zavar, kromoszóma-rendellenesség, idegrendszeri probléma vagy szájpadhasadék kialakulása.

Bár a koronavírus az egyik legújabban megjelent fertőző betegség az emberi közösségekben, más légúti megbetegedéseket okozó vírusokkal szemben is folyamatosan fejlesztik a vakcinákat. A covidhoz hasonlóan köhögést, megfázásos tüneteket és tüdőgyulladást is okozni képes légúti óriássejtes vírus (RSV) az idősekre és a kétéves kor alatti gyerekekre a legveszélyesebb. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a kétévesnél kisebb gyerekeknek és várandós nőknek is biztonságosan beadható az RSV vakcina. A vizsgálatok során kiderült, hogy ha a terhes nőket RSV F fehérje-alapú vakcinával oltották be, ez 54 százalékkal csökkentette annak esélyét, hogy az újszülötteket orvosi eljárásban kelljen részesíteni.

Ugyanakkor a várandósság alatt kialakult, koronavírus-fertőzések okozta későbbi pszichológiai állapotokra fel lehet készülni. Ráadásul az autizmus-diagnosztika is egyre elterjedtebb: a CDC adatai szerint 2020-ban minden 36-dik gyereket diagnosztizáltak autizmussal, míg 2022-re minden 31-ediket. Lydia Shook, a Massachusettsi Álatalános Kórház másik szakorvosa szerint „nagyon fontos, hogy a szülők tisztában legyenek a terhesség alatti Covid–19-fertőzés lehetséges neurofejlődési következményeivel. Ha ismerik a kockázatokat, jobban fel tudják emelni a szavukat annak érdekében, hogy gyermekeik megfelelő értékelést és támogatást kapjanak.”

A címlapkép illusztráció.