Csecsemőknél és időseknél is biztonságosak az RSV elleni vakcinák

Egy új kutatás bebizonyította, hogy a köhögést, a megfázásos tüneteket és a tüdőfertőzéseket is okozó légúti óriássejtes vírus (RSV) elleni vakcinák biztonságosan alkalmazhatók újszülötteknél és idős embereknél is – írja a Medical Xpress. Az RVS vírus a két év alatti kisgyerekekre a legveszélyesebb, ugyanis ebben a korban a tüdőgyulladás nagyobb eséllyel lehet halálos kimenetelű. A Cochrane Database of Systematic Reviews folyóiratban publikált tanulmány 100 ezer ember részvételével készült – idősek, várandós és termékeny nők, illetve gyerekek bevonásával –, és 14 klinikai vizsgálatot elemzett.

„Klinikai vizsgálatok áttekintéséből egyértelmű bizonyítékot találtunk arra, hogy az RSV-vakcinák védelmet nyújtanak az időseknek, és erős bizonyítékot arra, hogy hasznosak a csecsemők számára, ha az anyák terhesség alatt megkapják az oltást” – mondta K. M. Saif-Ur-Rahman, a tanulmány vezető szerzője és az ír Galwayi Egyetem munkatársa. A kutatásból kiderült, hogy az RSV-vakcinák az időseknél 77 százalékkal csökkentik az RSV-hez köthető alsó légúti betegségek (pl. tüdőgyulladás, hörghurut) kialakulását és 67 százalékkal a fertőzéshez kapcsolódó akut légúti betegségekét (pl. megfázás).

A várandós nők RSV F fehérje alapú beoltása 54 százalékkal csökkentette annak a kockázatát, hogy a gyerekeiknek orvosi ellátásra legyen szükségük RSV okozta alsó légúti szövődmények miatt. Emellett a vakcina 74 százalékkal csökkentette a súlyos RVS-betegségek kialakulásának esélyét is.

Az első légúti óriássejtes vírus elleni vakcinát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) engedélyezte 2023-ban a 60 évesnél idősebb felnőttek kezelésére. Ennek azért is volt jelentősége, mert a pandémia utáni egy évben sokkal erősebb RSV-szezon jelentkezett a világ legtöbb részén. Ez azért fordulhatott elő, mert az emberek felhagytak a covid alatt bevezetett közegészségügyi intézkedések betartásával.