Ikarosz zuhanása címen lenyűgöző felvételen örökítette meg barátja ejtőernyős ugrását egy amerikai asztrofotós

Lenyűgöző felvétellel rukkolt elő Andrew McCarthy, amerikai asztrofotós az X-en – írja az IFL Science. A lap szerint a példátlan képet a Nap-portrékra szakosodott fotós barátjával, Gabriel C. Brownnal közösen készítette november 8-án az arizonai sivatagban.

Az Ikarosz zuhanása (The Fall of Icarus) című felvételt hónapokig tartó tervezés és hat kísérlet előzte meg. „Hatalmas tervezésre és technikai precizitásra volt szükség ehhez a teljesen abszurd (de valóságos) látványhoz: megörökítettem a barátomat amint ejtőernyős ugrás közben átszeli a Napot” – írta McCarthy az X-en.

Az IFL Science szerint Brownnak nagyjából 1000 méteres magasságból kellett ugrania, a fotós pedig 2400 méterre helyezkedett el speciális naptávcsöveivel. A csapatnak rengeteg tényezőt kellett figyelembe vennie a helyszíntől az időn, a repülő eszközön és a távolságon át a látószögig. A felvételhez a motoros siklóernyőnek több kört is meg kellett tennie, McCarthy szerint a gép követése sokkal nehezebb volt, mint amire számított.

A kép egyik különlegessége, hogy a fotós hidrogén-alfa fény detektálására alkalmas naptávcsövet használt, amellyel megörökíthető a Nap kromoszférája.