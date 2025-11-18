Megkotlott az Cloudflare, leállt a fél internet

Nem sokkal dél után egy sor weboldal vált elérhetetlenné a Cloudflare hibája miatt: többek között az X (leánykori nevén: Twitter), a Spotify, a League of Legends, a 444, a Politico, a ChatGPT, a Telex és a Qubit is érintett volt, de volt, ahol a Facebook sem működött. A kezdeti hibák után egy időre helyreállt a rend, de kora délután már a Cloudflare oldala, illetve a szolgáltatáskieséseket monitorozó Downdetector oldala is a Cloudflare hibaüzenetével fogadta a látogatókat:

Ez most sokaknak ismerős lehet Fotó: Cloudflare

A Cloudflare oldalán magyar idő szerint 12 óra 48 perckor jelezték, hogy tudnak a problémáról, és próbálják megfejteni az okait, valamivel fél három előtt pedig közölték, hogy azonosították a hibát, és dolgoznak az elhárításán.

A Cloudflare, amikor működik, védi a weboldalakat a kibertámadások ellen, gyorsítja a működésüket, és meggátolja, hogy a túl nagy forgalom miatt elérhetetlenné várjanak – így a túlterheléses támadások ellen is véd. A cég magyar idő szerint negyed négyig nem adott tájékoztatást róla, hogy mikorra várható a hiba helyreállítása, a Downdetectoron eddigre viszont még több weboldalról jelezték, hogy nem érhető el (így például az IKEA is elesett).

Mit lehet ilyenkor tenni?

De mit tehet az egyszeri felhasználó, ha nem vásárolhatja meg online álmai Manstad kanapéját mustársárga huzattal, nem fogadhat, nem twitterezhet és még a ChatGPT-t sem nyúzhatja? Röviden: semmit az égvilágon, a hiba a Cloudflare-nél van, ott is kell megoldani. A szolgáltató magyar idő 15 óra 42 perckor jelentette be, hogy a hibát nagy valószínűséggel sikerült orvosolni, de még vizsgálják, hogy minden rendben van-e.



