Az X-en mostantól bárki megnézheti, hogy melyik országban regisztráltak egy fiókot

Szombaton egy olyan új funkcióval frissült Elon Musk X (korábban Twitter) nevű platformja, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megnézhessék, hogy a világ melyik pontjáról regisztráltak másik fiókokat. A NewsGuard, egy online félretájékoztatást vizsgáló cég kutatói kiderítették, hogy több népszerű, a MAGA-mozgalmat támogató fiók – amelyek Donald Trumpot és konzervatív aktivistákat dicsőítő tartalmakat posztolnak – valójában Dél-Ázsiából, Afrikából vagy Kelet-Európából működik, számolt be az AP News.

A cég elemzései szerint ezek a felhasználói fiókok hamis híreket terjesztettek – például azt, hogy a demokraták megvesztegették a 2024-es elnökvita moderátorait –, és felmerülhet az amerikai politikára gyakorolt külföldi nyomás gyanúja is. Nikita Bier, az X termékigazgatója szerint a helymeghatározás nyilvánossá tételét biztosító „Erről a fiókról” funkció „fontos első lépés a globális közösségi tér integritásának megőrzése felé. Tervezzük, hogy még több módot biztosítunk a felhasználóknak a X-en látott tartalmak hitelességének ellenőrzésére.” Chirle Kirk meggyilkolása után a korábbiaknál is veszélyesebb hellyé vált az X, amit szabályosan elleptek azok a posztok, amelyek szerint „háborúban állunk”, és a médiát, a civil szervezeteket vagy a demokrata párti milliárdos donorokat hibáztatták a merényletért.

Alexios Mantzarlis, a Cornell Tech szakértője szerint a platform fizetős „kék pipa” rendszere is súlyosbítja a meglévő problémákat, ahelyett, hogy komoly hitelesítést jelentene. A dezinformációs szakértők szerint a fiókok átláthatóságának hiánya mögött gyakran vegyes motivációk állnak, kezdve az államilag működtetett trollfarmoktól és nemzetállami szereplőktől egészen azokig az egyénekig, akik a kultúrharcok szításából próbálnak profitálni a közösségi médiában.

A rosszindulatú szereplők ugyanakkor valószínűleg gyorsan találnak kiskapukat – például VPN-ek használatával – az új átláthatósági funkciók megkerülésére.