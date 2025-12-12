Bekerülnek a Disney karakterei az OpenAI generálható tartalmai közé

A Walt Disney Company megállapodást írt alá az OpenAI-jal arról, hogy az cég Sora nevű videógeneráló eszköze és a ChatGPT képgenerátora több mint 200 Disney-karaktert használhasson. Eközben a Disney jogi vitában áll az egyik AI képgenerátor céggel, a Midjourney-vel, szerzői jogok megsértése miatt, mert a Midjourney „nyíltan be akarja építeni és le akarja másolni a Disney és az Universal híres karaktereit”. Az OpenAI-ba ugyanakkor most olyan karakterek is bekerülnek, amelyek miatt a Midjourney-t beperelte a szórakoztatóipari óriás. Szakértői feltételezések szerint a médiakonglomerátum ezzel a szerződéssel elismerte, hogy nem képes tovább ellentartani a mesterséges intelligenciának, és ezzel egy időben 1 milliárd dolláros részesedést is vásárol az OpenAI-ban.

„Ez hatalmas lehetőség arra, hogy a fogyasztók kapcsolatba léphessenek karaktereinkkel a ma létező legmodernebb technológiai és médiafelületeken” – mondta Bob Iger, a Disney vezérigazgatója a CNBC-nek. A 2026-tól induló együttműködés létrejötte előtt az OpenAI a Disney-vel közösen kiadott nyilatkozatában arról biztosította a nyilvánosságot, hogy szigorúan ellenőrzi az illegális és káros tartalmakat, és korhatároknak megfelelő szabályozást mutatott be a kiskorúak védelme érdekében.

Andres Guadamuz, a Sussexi Egyetem szellemi tulajdonjoggal foglalkozó előadója szerint miután a Disney az OpenAI eszközeinek nagy felhasználójává válik, „a Disney a hatalmas katalógusát fogja felhasználni saját modelljeinek betanítására”. A médiavállalat AI-al való szembenállása már korábban is téma volt: tavaly egy hackercsoport kiszivárogtatta a Disney belső adatait, hogy ezzel tiltakozzon az AI által generált képek ellen.