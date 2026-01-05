Dél-Korea január 1-től betiltotta a medveepe-termelést

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 1973-as Washingtoni Egyezménynek is nevezett CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) évtizedek óta tiltja védelem alá tartozó fajok és preparátumaik, valamint a belőlük kivont anyagok, belőlük készített dísztárgyak, eszközök vagy akár csak a porrá őrölt részeik exportját és importját. A természetvédelmi világszervezet, a WWF adatai szerint ennek ellenére világszerte virágzik a fekete piac még ott is, ahol az adott faj egyedei sosem éltek természetes körülmények között.

Dél-Korea azon kevés ország egyike, ahol mostanáig engedélyezett volt a farmokon tenyésztett medvék epéjének kinyerése.

Thaiföldön lefoglalt medveepe-kivonat Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

A dél-koreai klíma-, energia- és környezetvédelmi minisztérium bejelentése szerint azonban 2026. január 1-jétől tilos az elsősorban az örvös medvéket (Ursus thibetanus) érintő gyakorlat – írja az EuroNews.

Az örvös medvék tenyésztésének leállítását követelő plakát Szöulban 2010. november 6-án Fotó: PARK JI-HWAN/AFP

A hírportál szerint a medvetenyésztés Dél-Koreában az 1980-as évek elején indult: a gazdák medvéket importáltak Malajziából és más délkelet-ázsiai országokból. A medvetenyésztők most hat hónapos türelmi időt kapnak, de törvény bünteti, ha epét vonnak ki az állataiktól.

Korábban megírtuk, hogy a medveepe egyik vegyülete bizonyítottan hatásos koleszterincsökkentő és hatékony az emberi epebajok gyógyításában is, ugyanakkor számtalan jobb, olcsóbb és nem mellesleg törvényesen beszerezhető növényi eredetű orvosság kapható már világszerte.