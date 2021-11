Virágzik a nem megengedett medveepe-kereskedelem és a jegesmedve-testrészek adásvétele Ausztráliában és Új-Zélandon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 1973-as Washingtoni Egyezménynek is nevezett CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) évtizedek óta tiltja védelem alá tartozó fajok és preparátumaik, valamint a belőlük készített dísztárgyak, eszközök vagy akár csak a porrá őrölt részeik exportját és importját.

A természetvédelmi világszervezet, a WWF adatai szerint ennek ellenére világszerte virágzik a fekete piac még ott is, ahol az adott faj egyedei sosem éltek természetes körülmények között. Mint például Ausztráliában és Új-Zélandon a jegesmedvék (Ursus maritimus), ahol az egyes kutatók szerint már most is a kihalás szélén álló északi-sarkköri ragadozók testéből készített árucikkek rendkívül keresettek, ahogy egyébként más medvefajok szervei is.

Legalábbis ez derül ki abból a most publikált tanulmányból, amelynek angol, ausztrál, kanadai és holland vadbiológus szerzői a 2007 és 2018 között a két ország hatósági adatbázisaiban szereplő lefoglalások, elkobzások jegyzőkönyveit és tárgyi mellékleteit böngészték át. A kutatók direkt Ausztráliát és Új-Zélandot választották, ahol egyetlen medvefaj sem honos, viszont a lakosság összetétele miatt feltételezhetően nagy a kereslet a hagyományos ázsiai orvoslában gyógyszerként használt „medverészekre”.

A 781 lefoglalás jegyzőkönyvei szerint a lefoglalt tárgyak Ausztráliában a 37,7 százalékban, Új-Zélandon pedig 71,2 százalékban Kínából származtak. A lefoglalt tételek zömét a medve epehólyagjából készített termékek tették ki.

Thaiföldön lefoglalt medveepe-kivonat Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

A medveepe egyik vegyülete bizonyítottan hatásos koleszterincsökkentő és hatékony az emberi epebajok gyógyításában is, ugyanakkor számtalan jobb, olcsóbb és nem mellesleg törvényesen beszerezhető növényi eredetű orvosság kapható már világszerte.

A másik jelentős tételt a jegesmedvék karmai, kikészített irhái és koponyái, valamint egyéb trófeái jelentették.

Jegesmedve száradó bőre Fotó: JEAN-BAPTISTE STROBEL/Biosphoto via AFP

Ebben a kategóriában az Egyesült Államok és Kanada volt a két meghatározó származási ország, de mint a tanulmány szerzői megjegyzik, az ausztrálok és az új-zélandiak megtalálják annak a módját, hogy az Észak-Amerika és Európa bizonyos régióiban korlátozottan ugyan, de legálisan szervezett vadászatok alkalmával szerezzék be vágyaik tiltott tárgyait.

