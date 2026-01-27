Az Apple több mint tíz éve gyártott iPhone-modellekhez adott ki szoftverfrissítést

Az iPhone 5s, illetve az iPhone 6 modellek 2013 szeptemberében, majd 2014 szeptemberében jelentek meg, és az utolsó szoftverfrissítésük 2023 januárjában történt. Ez az iOS 12.5.7 verziója volt, majd meglepő módon az Apple hétfőn, három év után először ismét kiadott egy, a két készülék által támogatott szoftverfrissítést, az iOS 12.5.8 verziót – írja az Appleosophy. Ezzel együtt az Apple készülékkereső és nyomkövető eszközéhez, az AirTaghez is érkezett egy új verzió, az iOS 26.2.1, amely a következő generációs technológia támogatására lesz alkalmas.

Az iPhone 5s és az iPhone 6 modellek jelentős fejlesztéseknek számítottak az Apple telefongyártási idővonalán. Az iPhone 5s volt az első olyan okostelefon, amely 64 bites architektúrát használt – ennek a 4GB-nál több RAM kezelésében és a gyorsabb működés kialakításában volt szerepe, illetve bevezette a Touch ID-t. Az iPhone 6 egy évvel az 5s megjelenése után szintén addig nem látott okostelefon-fejlesztéseket mutatott be: az iPhone történetében először kétféle képernyőméretben volt kapható, valamint bevezette az Apple Pay fizetési módot.

Az új frissítés után az iOS 12.5.8 meghosszabbítja az olyan funkciókhoz szükséges tanúsítványok érvényességét, mint az iMessage, a FaceTime és a készülékaktiválás, így ezek 2027 januárja után is működni fognak. Ráadásul a frissítés az Pad Air (eredeti), az iPad mini 2, az iPad mini 3 és az iPod touch (6. generáció) készülékek operációs rendszeréhez is elérhető.

