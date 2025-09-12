Az új iPhone Air elhozza a SIM-kártya végét?

Mindannyian hozzászoktunk már azokhoz a kis műanyag kártyákhoz, amelyeket óvatosan be kell helyeznünk a készülékünkbe ahhoz, hogy működjön. Az iPhone Air vásárlói számára azonban ez hamarosan már a múlté lesz – írja a BBC.

A készülék csak eSim-mel működik majd, amellyel hálózatot vagy tarifát válthatunk anélkül, hogy egy apró SIM-kártya tálcát kellene kipiszkálnunk egy tűbefűzőre emlékeztető eszközzel, amit persze nagyon könnyű elveszteni.



A BBC Kester Mannt, a CCS Insight technológiai elemzőcég szakértőjét idézi, aki szerint az Apple bejelentése „a fizikai SIM-kártyák számára a vég kezdetét jelenti”. Kérdés persze, hogy mennyi idő telik el, mire mindannyian kidobjuk a kis chipet tartalmazó műanyag darabkáinkat, és mindez milyen hatással lesz ez a telefonjaink használatára? – teszi fel a kérdést a BBC cikke.

Az iPhone Air bemutatóján a kaliforniai Cupertinóban, szeptember 9-én Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A SIM, a Subscriber Identity Module (előfizetői azonosító modul) a telefon egyik legfontosabb alkatrésze, amely lehetővé teszi, hogy csatlakozzunk a mobilhálózat-szolgáltatóhoz, hívásokat, szöveges üzeneteket, adatokat kezeljünk. Az eSIM ennek alternatívájaként jelent meg, és az újabb telefonokban lehetőség van mindkettő használatára.

Szeptember 9-én, az új iPhone Air termékbemutatóján az Apple bejelentette, hogy a készülék kizárólag eSim-kompatibilis lesz. Az Egyesült Államokban már 2022 óta használhatnak az ügyfelek kizárólag eSim-kompatibilis iPhone-okat, de most először kerül ki a világpiacra is ilyen készülék.

A CCS Insight adatai alapján 2024 végén 1,3 milliárd eSIM-mel ellátott okostelefon volt használatban, ez a szám 2030-ra várhatóan eléri a 3,1 milliárdot.

Az Apple ezzel együtt sem mond még le a hagyományos SIM kártyákról. Bár a mostani bejelentés szerint az új 17, 17 Pro, 17 Pro Max telefonok eSIM-mel mennek majd, az országok nagy részében megtartják a hagyományos SIM tálcákat is.

Az eSIM egyébként számos előnnyel is jár azon kívül, hogy nem kell a telefonunkat egy aprócska kulccsal piszkálni. Több hely szabadul fel a készülékben, így nagyobb lehet az akkumulátor, kevesebb műanyag hulladék keletkezik, és a felhasználó, ha például külföldre utazik, több szolgáltatói opció közül választhat. A szakértő szerint az eSIM használata átalakíthatja a felhasználó és a szolgáltató kapcsolatát, és könnyebbséget jelenthet az idősebb, vagy a technológia kezelésében kevésbé magabiztos ügyfeleknek is.

