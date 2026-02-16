A Magyar Orvosi Kamara szerint elfogadhatatlan az a rendelettervezet, amelynek értelmében a patikákban is fel lehetne íratni a vényköteles gyógyszereket

Egyhetes határidővel február 14-én bocsátotta társadalmi vitára a kormány azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos esetekben ne csak az orvosok, hanem a gyógyszerészek is rendelhessenek a korábban felírt vényköteles készítményeket a pácienseknek. A szöveg szerint legfeljebb harminc napra elegendő mennyiséget lehet így kiváltani, azt is csak akkor, ha a korábbi receptet orvos állította ki.

„Tájékoztatjuk a társadalmat, hogy a döntés előkészítéséből az orvosokat – többszöri kérésünk ellenére – szándékosan kihagyták. Ennek következtében alapvető betegbiztonsági garanciák hiányoznak a törvényjavaslatból, szakmai szempontból elfogadhatatlan, nagyon alacsony minőségű munka”

– áll a Magyar Orvosi Kamara (MOK) hétfőn, február 16-án kiadott közleményében.



A MOK szerint a gyógyszerrendelés nem adminisztratív aktus, hanem orvosi döntés, még akkor is, ha „csak” meghosszabbításról van szó. „Egy ilyen komoly, betegbiztonsági szempontokat is magába foglaló kompetencia-átruházás csak körültekintő, szakmai szempontoknak megfelelő szabályozással történhet meg. A legnagyobb probléma a szakmai garanciák hiánya” – fogalmaz a közlemény.

A kamara nemzetközi tapasztalatok alapján azt állítja, hogy a nem-orvosi gyógyszerrendelés kizárólag akkor biztonságos, ha:

világosan meghatározott gyógyszerlista érvényesül;

kötelező, dokumentált klinikai újraértékelési időköz van;

a magas kockázatú készítmények elrendelése nem megengedett;

egyértelmű felelősségi szabályok működnek,

és rendszeres audit biztosítja a kontrollt.

A MOK szerint az egészségügyi kormányzat a háziorvosok hiányából és az ügyeleti rendszer elhibázott átalakításából eredő hozzáférési problémákból fakadó hiányosságokat kívánja „befoltozni” ahelyett, hogy a probléma gyökerét kezelné. Amennyiben a társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezet alapkán alakulna át a rendszer, vagyis a kormány „az orvosok által szükségesnek tartott biztonsági garanciák nélkül vinné át a módosítást, arra fogunk figyelmeztetni minden beteget, hogy a saját biztonságát szem előtt tartva maradjon az orvosok általi gyógyszerírás mellett!” – fogalmaz a MOK közleménye.