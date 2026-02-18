A légszennyezés közvetlenül is növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát

Növeli az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét az ipari szennyezésből származó úgynevezett PM2.5-részecskéknek való hosszú távú kitettség – derítette ki egy friss kutatáss. Bár a járművek és gyárak okozta légszennyezést korábbi kutatások már kapcsolatba hozták az Alzheimer-kór kockázatát növelő magas vérnyomással és depresszióval, az amerikai Emory Egyetem kutatói szerint a részecskeszennyezés közvetlenül is hozzájárulhat az évente diagnosztizált több millió új Alzheimer-eset egy részéhez.

A kutatók több mint 27,8 millió, 65 év feletti amerikai állampolgár egészségügyi adatait figyelték meg 18 éven keresztül, és az orvosi vizsgálatok eredményeit, illetve a diagnózisokat összevetették a lakóhely irányítószáma alapján becsült légszennyezettségi szintekkel. A kutatók szerint a finom részecskék közvetlenül károsíthatják az agyszövetet, fokozhatják a szervezet gyulladásos folyamatait, valamint elősegíthetik az Alzheimer-kórhoz köthető fehérjék felhalmozódását, ezzel felgyorsítva a neurodegeneratív betegség kialakulását.

Ráadásul a szerzők szerint azok, akik sztrókot szenvedtek el, fogékonyabbak a PM2.5-részecskék Alzheimer-kór kockázatát növelő hatásaira. „A sztrók által okozott ideg- és érrendszeri károsodás gyengítheti a vér-agy gátat, megkönnyítve a PM2.5-részecskék vagy az általuk kiváltott gyulladásos mediátorok bejutását az agyba” – írták a PLOS folyóiratban megjelent tanulmány szerzői.

Ezek az eredmények azért is aggasztóak, mert az idősek – akiknél egyébként is gyakrabban fordulnak elő egészségügyi problémák – több időt töltenek az akár erősen légszennyezett lakókörnyezetükben. Ugyanakkor a kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú vizsgálatok megfigyeléses jellegűek, így nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot a légszennyezés és az Alzheimer-kór között.

Kapcsolódó cikk: