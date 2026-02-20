Az Egyesült Államok olyan online portált fejlesztene, amellyel megkerülhetők az EU-ban lévő tartalmi korlátozások

Az amerikai külügyminisztérium olyan online portált fejleszt, amely lehetővé teszi az európai és más országok polgárainak, hogy a kormányuk által betiltott tartalmakat tekintsenek meg – beleértve akár gyűlöletbeszédnek vagy terrorista propagandának minősítette tartalmat is. Washington ezt a lépést a cenzúra ellensúlyozásának tekinti, állítják a tervet ismerők. A projektről a Reuters számol be.

A portál a freedom.gov címen lesz elérhető és állítólag olyan funkciót építenek bele, amelynek segítségével a felhasználók forgalma az Egyesült Államokból származónak tűnik majd. A freedom.gov webcím január 12-én került regisztrálásra, a webhelyen még nincs tartalom, csak a „Freedom is coming" (A szabadság közeleg) szlogen olvasható, valamint egy szöveg: „Az információ hatalom. Szerezd vissza a szabad véleménynyilvánításhoz való jogod. Készülj fel!"

A projekt bemutatását a múlt heti müncheni biztonsági konferenciára időzítették volna, de végül elhalasztották – állítják a források, amelyek szerint aggályok merültek fel a tervvel kapcsolatban. A projekt ugyanis tovább ronthatja a Trump-kormány és az Egyesült Államok hagyományos európai szövetségesei közötti viszonyt, amelyet most egyéb konfliktusok is terhelnek.

A Trump-kormány a szólásszabadságot, különösen az általuk konzervatívnak nevezett hangok elnyomását, külpolitikájának középpontjába állította, többek között Európában is. A szólásszabadsággal kapcsolatos európai megközelítés eltér az Egyesült Államokétól, ahol az alkotmány gyakorlatilag minden véleménynyilvánítást védelmez. Az EU-ban azonban a korlátok a nácizmushoz vezető szélsőséges propaganda újjáéledésének leküzdésére irányuló törekvésekből erednek. Amerikai tisztségviselők elítélték az EU politikáját, amely szerintük elnyomja a jobboldali politikusokat, többek között Romániában, Németországban és Franciaországban, és azt állítják, hogy az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvénye, valamint a brit online biztonsági törvény is korlátozza a szólásszabadságot.

Németország például 2024-ben 482 eltávolítási utasítást adott ki olyan anyagokra, amelyek terrorizmus támogatásának vagy uszításnak minősültek, és arra kényszerítette a szolgáltatókat, hogy összesen 16 771 tartalmat távolítsanak el. A Meta felügyelő bizottsága 2024-ben pedig elrendelte egy lengyel politikai párt bejegyzéseinek eltávolítását, amelyek rasszista kifejezéseket használtak és a bevándorlókat erőszaktevőkként ábrázolták, ami az EU jogszabályai szerint gyűlöletbeszédnek minősül.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: