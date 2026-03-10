Ehetővé varázsolja a talajt egy magyar cég vadiúj technológiája

Egy magyar fejlesztésű eljárással élelmiszeripari minőségű humin- és fulvosavakat lehet előállítani a talajból – legalábbis ezt állítja a Draconic Technology nevű hazai deep tech cég, amely nemrég nemzetközi (PCT) szabadalmat kapott a technológiájára.

Az eljárás lényege, hogy a talaj – pontosabban a benne található szerves savak egy része – bioaktív alapanyagként hasznosítható, így „ehetővé” válik: a kivont humin- és fulvosavakat például étrend-kiegészítőkben lehet felhasználni, vagy a mezőgazdasági növények tápanyagellátását lehet velük optimalizálni. A technológiát Solymosi Péter és Goda Gábor vegyészmérnökök fejlesztették ki.

Fotó: Draconic Technology

A szabadalom egy olyan eljárást véd, amellyel talajból ipari mennyiségben lehet humin- és fulvosavakat kivonni élelmiszeripari tisztaságban. Ezek a természetben is előforduló vegyületek úgynevezett kelátképzők: képesek ásványi anyagokat megkötni és stabil formában szállítani a szervezetbe, miközben bizonyos nehézfémeket is semlegesítenek.

Például a kivont anyagokkal készített étrend-kiegészítő vasat vagy magnéziumot juttathat a szervezetbe, de közben csökkentheti a higany vagy ólom felszívódását. Emiatt már ma is használják őket mezőgazdasági és állategészségügyi készítményekben, de az emberi felhasználás (étrend-kiegészítőkben vagy gyógyszerkutatásban) még nagyrészt kiaknázatlan.

Fotó: Draconic Technology

A cég várpalotai üzemében tőzegből állítják elő ezeket az anyagokat, és jelenleg alapanyaggyártóként próbálnak piacra lépni. A humin- és fulvosav-alapú termékek globális piaca már több milliárd dolláros, főleg a mezőgazdaságban, de a vállalat szerint a humán felhasználás jelentheti a következő növekedési területet. Preklinikai kutatások szerint egyes frakciók például a nem alkoholos májcirrózis vagy a szívizomsorvadás vizsgálatában is ígéretes hatásokat mutatnak, ami hosszabb távon új klinikai alkalmazások felé nyithat utat.