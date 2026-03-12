A Qubit+ tartalmai Magyar robotok Vibe coding Milyen polgárosodás? Barátság-szünet Arcfelismerő rendőrtechnológia AI a háborúban

AI-dalt énekel az AI-színésznő, de bár ne tenné

Dippold Ádám
március 12.
TECH

Nem könnyű celebnek lenni, ezt jól mutatja az is, hogy Tilly Norwoodot még úgy is megviselte ez az állapot, hogy valójában nem is létezik. A Particle6 produkciós iroda AI-részlege, a Xicoa által generált „színésznő” tavaly mutatkozott be, és már az első megjelenésekor botrányt kavart: az amerikai médiaipari szakembereket képviselő szakszervezet, a SAG-AFTRA nyilatkozatban ítélte el a mesterséges intelligenciával létrehozott színészeket, többek között azért is, mert az algoritmust a fejlesztők számtalan valódi színész munkáján tanították be, amihez engedélyt sem kértek, és jogdíjat sem fizettek érte.

Eline Van der Velden producer, Tilly megálmodója ekkor azzal védekezett, hogy az AI-színésznő nem akarja elvenni a valódi színészek munkáját, és nem is személyként kell tekinteni rá, hanem önálló művészeti alkotásként, ami a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Ez nem mindenkit győzött meg: a szakszervezet mellett Emily Blunt színésznő is tiltakozott a mesterségesen generált konkurencia ellen, arra hivatkozva, hogy a művészetnek a valódi emberekhez kellene kapcsolódnia, nem egy algoritmushoz.

AI's not the enemy, it's the key

Erről sajnos magát Tillyt (aki a története szerint londoni, és hiába nem létezik, az Instagramon már 135 ezer követője van) a jelek szerint nem értesítették, vagy ha igen, hát jól felhúzta magát rajta, az érzéseit pedig dalba is öntötte. Illetve nem is annyira ő, mint az a 18 meg nem nevezett személy, akik a Take the Lead című számon dolgoztak: ők promptolták, sőt, ők írták a szövegét is, ami ennek ellenére meglepő módon első hallgatásra AI-generáltnak tűnik, és ez nem dicséret.

De nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a zene, a videó és a szöveg is förtelmes. Amikor Tilly Norwood arról énekel, hogy sokan nem tekintenek rá emberként, az nagyon szomorú, de hát nem is ember, amikor pedig összefogásra szólítja fel az AI-színészeket, akik majd megmutatják a világnak, hogy mire is képesek, az annyira kínos, hogy bármilyen élő ember a föld alá süllyedne szégyenében, ha ekkora hülyeségeket kellene énekelnie. Tilly is csak azért nem süllyed, mert nem arra promptolták.

A produkciót egy nap alatt 69 ezren látták, a jövőben pedig nyilván még többen fogják majd, de az biztos, hogy nem ez lesz az a dal, ami miatt tömegek fognak megbarátkozni a mesterséges intelligenciával.