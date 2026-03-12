AI-dalt énekel az AI-színésznő, de bár ne tenné

Nem könnyű celebnek lenni, ezt jól mutatja az is, hogy Tilly Norwoodot még úgy is megviselte ez az állapot, hogy valójában nem is létezik. A Particle6 produkciós iroda AI-részlege, a Xicoa által generált „színésznő” tavaly mutatkozott be, és már az első megjelenésekor botrányt kavart: az amerikai médiaipari szakembereket képviselő szakszervezet, a SAG-AFTRA nyilatkozatban ítélte el a mesterséges intelligenciával létrehozott színészeket, többek között azért is, mert az algoritmust a fejlesztők számtalan valódi színész munkáján tanították be, amihez engedélyt sem kértek, és jogdíjat sem fizettek érte.

Eline Van der Velden producer, Tilly megálmodója ekkor azzal védekezett, hogy az AI-színésznő nem akarja elvenni a valódi színészek munkáját, és nem is személyként kell tekinteni rá, hanem önálló művészeti alkotásként, ami a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Ez nem mindenkit győzött meg: a szakszervezet mellett Emily Blunt színésznő is tiltakozott a mesterségesen generált konkurencia ellen, arra hivatkozva, hogy a művészetnek a valódi emberekhez kellene kapcsolódnia, nem egy algoritmushoz.

AI's not the enemy, it's the key

Erről sajnos magát Tillyt (aki a története szerint londoni, és hiába nem létezik, az Instagramon már 135 ezer követője van) a jelek szerint nem értesítették, vagy ha igen, hát jól felhúzta magát rajta, az érzéseit pedig dalba is öntötte. Illetve nem is annyira ő, mint az a 18 meg nem nevezett személy, akik a Take the Lead című számon dolgoztak: ők promptolták, sőt, ők írták a szövegét is, ami ennek ellenére meglepő módon első hallgatásra AI-generáltnak tűnik, és ez nem dicséret.

De nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a zene, a videó és a szöveg is förtelmes. Amikor Tilly Norwood arról énekel, hogy sokan nem tekintenek rá emberként, az nagyon szomorú, de hát nem is ember, amikor pedig összefogásra szólítja fel az AI-színészeket, akik majd megmutatják a világnak, hogy mire is képesek, az annyira kínos, hogy bármilyen élő ember a föld alá süllyedne szégyenében, ha ekkora hülyeségeket kellene énekelnie. Tilly is csak azért nem süllyed, mert nem arra promptolták.

A produkciót egy nap alatt 69 ezren látták, a jövőben pedig nyilván még többen fogják majd, de az biztos, hogy nem ez lesz az a dal, ami miatt tömegek fognak megbarátkozni a mesterséges intelligenciával.