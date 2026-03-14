Az Anthropic-ügy: amikor az AI-biztonság szembekerül a hatalommal

Komoly konfliktus rázta meg február utolsó napjaiban az Egyesült Államok AI-iparát. A Trump-kormányzat és az Anthropic nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startup közötti vita kiindulópontja egy, első ránézésre technikai jellegű kérdés volt: milyen feltételekkel használhatja a Pentagon a Claude névre keresztelt nagy nyelvi modellt? Az összetűzés azonban gyorsan túlnőtt önmagán, és az AI-szektor egészét érintő üggyé vált.

Az Anthropic 2021-ben alakult, miután alapítói, köztük Dario Amodei kutatási vezető elhagyták a konkurens OpenAI-t. A cég profilját a biztonságos és felelős AI-fejlesztés iránti elkötelezettség határozza meg. Ugyanakkor az Anthropic volt az első AI-cég, amelynek rendszereit az amerikai kormány minősített hálózatain bevezette, és 2024 óta a Pentagonnál is aktívan működik – egy 200 millió dolláros keretszerződés keretében.

A két ütközőpont: tömeges megfigyelés és autonóm fegyverek

A Pentagon igénye egyszerűnek tűnt: az Anthropic adjon hozzáférést a Claude-hoz minden jogszerű felhasználásra, korlátok nélkül. Az Anthropic azonban két esetben ragaszkodott a korlátok fenntartásához.

Az egyik ilyen eset a tömeges belföldi megfigyelés. A cég közölte, hogy támogatja az AI alkalmazását törvényes külföldi hírszerzési feladatokban, de elutasítja, hogy Claude-ot tömeges, állampolgárokra irányuló megfigyelési rendszerek hajtómotorjává tegyék. Az Anthropic érvelése szerint a jelenlegi jogi keretek azért nem tiltják egyértelműen ezt a gyakorlatot, mert a törvény nem tartott lépést az AI képességeinek robbanásszerű fejlődésével. A mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy szétszórt, ártalmatlannak tűnő adatokból – mozgásminták, böngészési szokások, kapcsolati hálók – átfogó személyes profilt állítsanak össze automatikusan.

Dario Amodei, az Anthropic ügyvezető igazgatója Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A másik kivételt a teljesen autonóm fegyverrendszerek képezik. Az Anthropic szerint a mai legmodernebb AI-modellek egyszerűen nem elég megbízhatók ahhoz, hogy emberi felügyelet nélkül döntsenek célpontok kiválasztásáról és megsemmisítéséről. A cég kockázatosnak tartja, hogy emberi ellenőrzés nélküli esetleg halálos kimenetelű döntéseket hozzanak olyan rendszerek, amelyek jelenlegi megbízhatósági szintje ezt nem indokolja.

Pete Hegseth védelmi miniszter nem sokkal később választás elé állította az Antrophic vezetőit: vagy eltávolítja az Anthropic a korlátozásokat, vagy a Pentagon az ellátási láncot veszélyeztető kockázatnak (supply chain risk) minősíti a céget – ezt a megjelölést korábban kizárólag ellenséges külföldi cégekre alkalmaztak, amerikai vállalatra még soha. A törvény megtiltaná, hogy az Antrophic amerikai vállalatokkal köztük az NVIDIA-val vagy az OpenAi-jal üzleteljen, ami gyakorlatilag ellehetetlenítené a startup működését. Emellett a védelmi termelési törvény (Defense Production Act) aktiválásával is fenyegetőztek, amely lehetővé tenné, hogy az állam a cég hozzájárulása nélkül vegye igénybe a technológiát.

Később Amodei nyilvánosságra hozta a cég álláspontját: lelkiismereti okokból nem tud engedni. Másnap Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon bejelentette, hogy minden szövetségi ügynökséget azonnali hatállyal eltilt az Anthropic technológiájának használatától (a Pentagonnak hat hónapos átállási időt hagyott). Hegseth ezzel szinte egyidejűleg, az X platformon hirdette ki az „ellátásilánc-kockázat” minősítést, amely elvben megakadályozza, hogy bármely katonai alvállalkozó kereskedelmi kapcsolatot tartson fenn az Anthropickal – ideértve az Nvidiát, az Amazont és a Google-t is.

Az Anthropic jogi csapata azonnal jelezte: bíróságon támadják meg a besorolást, amelyet jogilag megalapozatlannak és precedens nélkülinek tartanak. A cég eközben közölte, hogy az intézkedés valójában csak a Pentagon számára végzett munkára vonatkozik, más ügyfelei nem érintettek.

A konfliktus legnagyobb tétje nem a 200 millió dolláros szerződés elvesztése – az Anthropic jelenlegi, 380 milliárd dolláros értékelése mellett ez elhanyagolható. A valódi kérdés az, hogy az állam milyen eszközöket vehet igénybe egy privát technológiai vállalat saját elvei ellenében. Alan Rozenshtein, a Minnesotai Egyetem technológiai joggal foglalkozó professzora, volt igazságügyi tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy védelmi termelési törvény alkalmazása az AI-ipar részleges államosítását jelentené – olyan fejleményt, amelynek logikája már évek óta érlelődik, és amelynek ez az eset az első nyilvános próbája lehet.

A konfrontáció egy praktikus paradoxont is felszínre hozott: a Claude-ot olyan mélyen integrálták a Pentagon rendszereibe, hogy szakértők szerint az átállás akár egy évbe is telhet. Az AWS infrastruktúrán futó, minősített hálózatokon tevékenykedő modell helyettesítése adatfolyamatok újrakonfigurálását, valós idejű hírszerzési megosztások újraértékelését és az alternatív modellek katonai validálását igényli. A hat hónapos kivezetési időszak ezért inkább tárgyalási stratégiaként mint reális technikai ütemtervként értelmezhető.

Mélyebb összefüggések: demokrácia, AI és hatalom

Az ügy mögött olyan alapvető feszültség húzódik meg, amellyel a demokratikus társadalmaknak előbb-utóbb szembe kell nézniük: ki határozza meg, hogy egy erőteljes technológia mire használható? A hagyományos fegyverrendszereknél ezt a kérdést a jogalkotó és a végrehajtó hatalom szabályozza. Az AI esetében azonban a határokat eddig részben maguk a fejlesztők húzták meg – saját etikai elvek és használati feltételek formájában.

Az Anthropic esete megmutatja, mi történik, amikor az állam ezt a szuverenitást vitatja. A cég azzal érvel, hogy a tömeges megfigyelés és az autonóm fegyverek kizárása nem politikai állásfoglalás, hanem technikai és etikai felelősségvállalás: az első esetben a jog még nem szabályozza megfelelően az AI lehetőségeit, a másodikban a technológia egyszerűen nem elég érett a feladathoz. A Pentagon ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy egy magánvállalat nem korlátozhatja az állam katonai döntéshozatalát.

Ez a vita – bárhogy dől el – tartósan átformálja a technológiai szektor és Washington viszonyát. Ha az állam győz, az AI-cégek a jövőben kevésbé mernek majd nyilvánosan ellenállni a kormányzati nyomásnak. Ha az Anthropic tartja magát, az iparág egésze levonhatja a következtetést: az etikai alapú önszabályozásnak ára van, de megvédhető.

Az Anthropic-ügy nem ér véget a szerződés felbontásával. Jogi csatározások, kongresszusi meghallgatások és az AI-ipar belső vitái várhatók a következő hónapokban. Az igazi tét azonban már most látszik: milyen feltételekkel kerülhetnek az állami hatalom közelébe a 21. század legbefolyásosabb technológiájának fejlesztői, és hol húzódnak azok a határok, amelyeket sem pénz, sem politikai nyomás nem törölhet el. Dario Amodei a maga részéről egyértelműen válaszolt ezekre a kérdésekre: vannak olyan vonalak, amelyeken nem lép át. Ez – akármilyen jogi és gazdasági következményekkel járjon – önmagában is stratégiai üzenet az egész iparágnak.



A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus hallgatója. Korábbi cikkei itt olvashatók.