A humanoid robotok fejlődése most már hónapról hónapra egyre látványosabb, de bizonyos események időnként rámutatnak, milyen kihívásokkal jár, ha emberek közelébe engedjük őket. A napokban például egy olyan videó kezdett terjedni, amelyet a Kalifornia állambeli Cupertinóban, egy Haidilao hot pot étteremben rögzítettek, és amelyen egy táncoló robot elszabadul, miután egy dolgozó véletlenül rossz gombot nyomott meg rajta.

Az „őrült tánc” mód aktiválása után képtelen volt leállni, és a videón látható, ahogy három alkalmazott kétségbeesetten próbálja lefogni a csapkodó robotot, miközben a távvezérlőjével is küszködnek. A robot karjai olyan erővel mozogtak, hogy állítólag beleremegett az étterem, de a káosz rövid ideig tartott, és az okozott károk szerencsére kimerültek néhány felborított tányérban. Jelenleg a robot egy helyben áll az étterem bejárata mellett.

A robotot a Disney Zootropolis 2 című animációs filmjének promóciója keretében mutatták be az étteremben, és normál működése szerint barátságos gesztusokkal operál, például táncol, integet vagy szívet formál a kezével. Ételeket nem szolgál fel, és a személyzet szerint az incidens egyszerű emberi hibának volt betudható. A Haidilao, Kína legnagyobb hot pot lánca, amely Indonéziától Kanadáig működtet éttermeket, még nem adott ki hivatalos közleményt, de az étterem működése visszatért a normális kerékvágásba.

Az eset az interneten egyszerre váltott ki szórakozást és aggodalmat: sokan tréfásan kommentálták a robot okozta káoszt, míg mások a kezelhetetlen, de nehéz és erős gépek időnkénti elszabadulásának trendjére mutattak rá. A mókás epizód rámutat a humanoid robotok közterekbe történő integrálásának nehézségeire, és felveti a biztonsági intézkedések, például a vészleállító gombok fontosságát, miközben az éttermek és más cégek egyre inkább kísérleteznek az automatizált technológiákkal.

A humanoid robotokkal az AI Híradóban bővebben is foglalkoztunk: