Szenzációs felvételek készültek az egymást lefejelő ámbráscetekről

Páratlan felvétellel hitelesített megfigyeléssel lett gazdagabb a tengerbiológiai és etológiai szakirodalom. A Live Scince ismertetője szerint a Marine Mammal Science folyóiratban március 23-án megjelent tanulmány részletezi azt a terepmunkát, amely során az Azori- és a Baleár-szigetek között egy drón kamerája rögzítette, ahogy egy ámbráscet (Physeter macrocephalus) minden látható előjel nélkül lendületből lefejeli, pontosabban erőből fejjel előre úszva felökleli fajtársát.

A lefejelés pillanata az ámbráscetek eddig nem ismert öklelési viselkedését dokumentáló, 2026. március 23-án publikált videóból Fotó: Association Tursiops

Alec Burslem, a Hawaii Egyetem kvantitatív fiziológiai ökológusa, a tanulmány vezető szerzője szerint a 18. és 19. századi tengerészek és bálnavadászok meséltek olyan történeteket, amelyekben az ámbráscetek ilyen módon támadtak egymásra, illetve a rájuk vadászó hajókra. A legismertebb 1820-as eseményeket elmesélő anekdota szerint egy hatalmas hím ámbráscet a Galápagos-szigetek közelében kétszeri fejelő rohammal süllyesztette el a 27 méteres Essex nevű bálnavadászhajót. (Ez a legendás, de tényekkel nem bizonyított találkozás ihlette Herman Melville 1851-es Moby Dick című regényét.)

Mindenesetre tudományos hitelességgel csak most sikerült dokumentálni a meglehetősen szokatlan viselkedést, amelynek funkciója továbbra sem tisztázott. Az egyik teória szerint a fejelés a hímek közötti rivalizálás táncrendjének része, más elképzelések szerint eddig azért sem figyelték meg hasonlót, mert ezt az interakció egyes populációk kivételével nem épült be az ámbráscetek általános viselkedésébe, mivel a koponya fegyverként való használata károsíthatja az agy azon struktúráit, amelyek létfontosságúak a tájékozódást és táplálkozást szolgáló echolokáció és a társas kommunikáció terén.

Lehetséges az is, hogy az öklelés amúgy nem ritka interakció az ámbráscetek között,csak a felülnézeti perspektívát hosszú ideig biztosító dróntechnológia alkalmazása előtt még sosem sikerült dokumentálni. Ráadásul a felvételen fiatal hímek fejelnek össze, nem pedig ivarérett példányok, ahogy azt korábban feltételezték, ez pedig további kérdéseket vet fel.

Az alábbi videóban az IFL Science YouTube-csatornáján publikált verzió látható: