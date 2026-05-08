Sopront is sújtja az azbesztszennyezés

Újabb város érintettségét igazolták a mérések, ezúttal Sopronban vett mintákról igazolódott be, hogy az emberi egészségre veszélyes azbesztet – állítja a Greenpeace Magyarország pénteki sajtóközleménye.

A környezetvédő szervezet szerint munkatársaik 22-én egy soproni parkolóban „végeztek felderítést”, és már a „helyszíni szemrevételezés” során „egyértelműnek tűnt, hogy a terület azbeszttel szennyezett”, ezért a helyileg illetékes kormányhivataltól az eset kivizsgálását, és amennyiben beigazolódik a gyanú, kármentesítést kértek. A soproni városvezetés ugyanakkor egy Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. A polgármester egy másik posztban azzal hárított, hogy „Sopronban nincs érintett közterület”, egyúttal elismerte, hogy a magánberuházásokról nem állnak rendelkezésükre információk.

Jakál Adrienn önkormányzati képviselő, a soproni Leghűségesebb Városért Egyesület elnöke a zöld szervezettel együttműködve mindenesetre mintákat küldött egy azbesztvizsgálatokra szakosodott cég laboratóriumába, ahol a mintákban kimutatták a Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 kémiai képletű anyag jelenlétét.

Az előzetes adatok szerint a nyugat-magyarországi településeket érintő azbesztszennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett, hiszen Szombathely, Zalaegerszeg és Bozsok után Sopron is bizonyítottan érintett.