Megérkezett az Instants, a Meta BeReal-klónja
Új Instagram funkciót és alkalmazást adott ki szerdán Mark Zuckerberg cége, a Meta. Az Instants segítségével spontán fotókat oszthatunk meg a barátainkkal, amik eltűnnek, miután megnézik őket.
Az Instants egy külön alkalmazásként, valamint az Instagram üzenetküldő funkciójába integráltan érhető el. A 24 óráig látható, megosztott képekre követőink emojikkal vagy privát üzenetekkel reagálhatnak, és a cég szerint képernyőképet vagy képernyővideót nem lehet róluk készíteni (más eszköz kamerájával így is megörökíthetők).
Az Instants alkalmazásban egy letisztult kameranézet fogad minket, ahol válthatunk az előlapi és hátlapi kamerák között, bekapcsolhatjuk a vakut és kiválaszthatjuk, hogy az általunk is követett felhasználók vagy csak a legközelebbi barátaink láthatják őket. A jobb felső, négyzetekből álló ikonra kattintva pedig megnézhetjük azokat a fotókat, amiket eddig megosztottunk a funkcióval.
Az eltűnő, barátoknak szánt fotók megosztásával az Instants az amerikai Snapchat és a francia BeReal appokra próbál hajazni. A CNET szerint a felhasználók várhatóan többek közt arra is használják majd a funkciót, hogy intim képeket küldjenek egymásnak, ami próbára teszi majd az Instagram közösségi irányelveinek betartatását és a felhasználók biztonságát szavatoló funkciókat.