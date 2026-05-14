Megérkezett az Instants, a Meta BeReal-klónja

Új Instagram funkciót és alkalmazást adott ki szerdán Mark Zuckerberg cége, a Meta. Az Instants segítségével spontán fotókat oszthatunk meg a barátainkkal, amik eltűnnek, miután megnézik őket.

Az Instants egy külön alkalmazásként, valamint az Instagram üzenetküldő funkciójába integráltan érhető el. A 24 óráig látható, megosztott képekre követőink emojikkal vagy privát üzenetekkel reagálhatnak, és a cég szerint képernyőképet vagy képernyővideót nem lehet róluk készíteni (más eszköz kamerájával így is megörökíthetők).

Így néznek ki az Instants képek Fotó: Instagram/Meta

Az Instants alkalmazásban egy letisztult kameranézet fogad minket, ahol válthatunk az előlapi és hátlapi kamerák között, bekapcsolhatjuk a vakut és kiválaszthatjuk, hogy az általunk is követett felhasználók vagy csak a legközelebbi barátaink láthatják őket. A jobb felső, négyzetekből álló ikonra kattintva pedig megnézhetjük azokat a fotókat, amiket eddig megosztottunk a funkcióval.

Az eltűnő, barátoknak szánt fotók megosztásával az Instants az amerikai Snapchat és a francia BeReal appokra próbál hajazni. A CNET szerint a felhasználók várhatóan többek közt arra is használják majd a funkciót, hogy intim képeket küldjenek egymásnak, ami próbára teszi majd az Instagram közösségi irányelveinek betartatását és a felhasználók biztonságát szavatoló funkciókat.