A Google tagadja, hogy egy öngyilkos fórum népszerűsítésével megsértette volna a brit törvényeket

A Google keresések között fellelhető egy, az Egyesült Államokban bejegyzett „nihilista” honlapra mutató link, holott a brit médiatörvények tiltják az öngyilkosságot reklámozó tartalmakat és weboldalakat – írja a Guardian. Becslések szerint az önsértést népszerűsítő oldal 164 halálesettel hozható összefüggésbe Nagy-Britanniában: az Ofcom (brit kommunikációs szabályozó hatóság) a fórum üzemeltetőjére 950 ezer fontos bírságot szabott ki. A Guardian nem nevezte meg az öngyilkosságra buzdító fórumot, de annyi biztos, hogy VPN-szoftver segítségével Nagy-Britanniából is elérhetővé vált a weboldal.

A fórum létezésére és kockázataira az online biztonsággal foglalkozó Molly Rose Alapítvány hívta fel a figyelmet, amit Molly Russell emlékére hoztak létre: a 14 éves lány negatív és önsértésről szóló online tartalmak fogyasztása után lett öngyilkos. Ugyanakkor a Google keresőjében továbbra is megjelenik a fórum, és a találat a Samaritans segélyszervezet oldala alatt szerepel, majd egy köztes oldalra vezet. A felületen az üzemeltetők azt írták, hogy a 2023-as brit online biztonsági törvény miatt az Egyesült Királyságban korlátozták a hozzáférést. A törvény kimondja, hogy a keresőszolgáltatásoknak „a szolgáltatás kialakításával vagy működtetésével kapcsolatos arányos intézkedéseket kell hozniuk vagy alkalmazniuk az egyénekre háruló kockázatok hatékony enyhítése és kezelése érdekében”.

Andy Burrows, a Molly Rose Alapítvány ügyvezetője a Radio 4 Today című műsorában elmondta, hogy „ha név szerint keresik, az oldal továbbra is megjelenik a keresési eredmények között – ez egyértelműen megsérti a törvényt, de ebben a kérdésben az Ofcom eddig nem volt hajlandó intézkedni.” Ugyanakkor a Google szerint nem törvénysértő a tevékenysége, ugyanis a keresőknek engedélyezett, hogy név szerinti („navigációs”) keresésekre mutassanak találatokat, miközben a felhasználók védelmét segítő információkat – például a Samaritans támogatási lehetőségeit és kapcsolódó híreket – is megjelenítik. A cég közölte, hogy ha a bíróság hivatalosan elrendeli az oldal korlátozását, azt végrehajtják. Az Ofcom egy olyan kérelmet készít elő az online biztonságról szóló törvény alapján, amely lehetővé teszi a weboldal internetkapcsolatának megszakítását, ha a jogsértéssel kapcsolatos aggályokat nem kezelik.

