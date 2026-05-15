Elon Musk és az OpenAI pere a végéhez közeledhet a záróbeszédek megkezdésével

Elon Musk a Sam Altman és az OpenAI ellen indított perében azzal vádolta meg az AI-cég társalapítóját, hogy az OpenAI megszegte a cég nonprofit alapító megállapodását. A csütörtökön elhangzott záróbeszédeket egy kilenctagú esküdtszék értékeli, és a több hete tartó jogi csörte után ítélet születik arról, hogy a AI-cég és Altman felelősségre vonható-e az ügyben. A tárgyalás áprilisban kezdődött meg a kaliforniai oaklandi szövetségi bíróságán: a technológiai iparág több befolyásos szereplője is tanúként vett részt a jogi procedúrába, és mindkét fél ügyvédei olyan dokumentumokat mutattak be, amelyek feltárták Musk és Altman magánügyleteit.

A 2024-ben indított peres ügy lényege, hogy Musk szerint Altman, az OpenAI és annak elnöke, Greg Brockman becsapták őt pénzügyileg, amikor megszegve a cég alapító okiratában foglaltakat, a céget nyereségérdekelt szervezetté alakították át. Holott állítása szerint, az az ő társalapításával nonprofit szervezetként, az emberiség érdekeit szolgáló céllal indult el. Az OpenAI visszautasította a vádat, és az AI-cég jogi képviselői a bíróságon azt állították, hogy ez egyfajta személyes revans Musk részéről, amiért 2018-ban nem tudta megszerezni az irányítást az OpenAI felett. Ráadásul a cég vezető ügyvédje, William Savitt a tárgyaláson azzal is érvelt, hogy Musk csak akkor indította el a pert, amikor „rájött, hogy óriási hibát követett el” a vállalat elhagyásával.

A záróbeszédek során Musk ügyvédje, Steven Molo többször is hangsúlyozta, hogy Altman megbízhatósága kétségbe vonható, és több tanút is említett, akik azt vallották, hogy az OpenAI alapítója félrevezető válaszokat adott a bíróságon. Ugyanakkor az OpenAI záróbeszédében Sarah Eddy ügyvéd elmondta, hogy Musk keresete nem bizonyított állításokon nyugszik, és nincs bizonyíték arra, hogy valaha konkrét feltételeket szabott volna meg a pénzügyi támogatásához.

A tét magas: az OpenAI idén tervez 1 milliárd dolláros értékeléssel a tőzsdére lépni, ugyanakkor ez a per veszélybe sodorhatja a cég pozitív megítélését. Musk Brockman és Altman OpenAI-ból történő eltávolítását, illetve a szervezet nyereségorientált struktúrájának megszüntetését kéri. Bár a korábbi felterjesztésében Musk a cégtől magának követelt 134 milliárd dollárnyi kártérítést, ezúttal azt szeretné elérni, hogy az OpenAI nyereségérdekelt szervezetéből ezt az összeget csoportosítsák át a nonprofit szervezetbe. A folyamat következő fázisában az esküdtek döntenek, és ha Altmant, illetve az OpenAI-t találják felelősnek, Gonzalez Rogers bíró feladata lesz eldönteni, hogy milyen jogorvoslatok lennének megfelelőek.