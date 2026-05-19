Olcsó, biztonságos és hatékony módszert fejlesztettek a kutyák szájszaga ellen

Ha büdös a kutya szája, az állatorvos rendszerint napi fogmosást, fogtisztító rágóka használatát vagy (a helyzettől függően) antibiotikumos kezelést ír elő – nem is nagyon tehet mást, eddig ugyanis nem igazán volt olyan készítmény, ami biztonságos és hatékony is lenne. Eddig: egy friss kutatás szerint a cukornádból készült melaszból kivonható polifenolok megszüntetik a bűzt, és még a kutya egészségének is jót tesznek. A szer hosszabb távú hatását még tesztelik, de az eddigi eredmények sokat ígérőek.

Hung-je Li, a Csiangnani Egyetem biológusa szerint a polifenolokról korábban már kiderült, hogy laboratóriumi körülmények között gátolják a szájszagért felelős baktériumok szaporodását, így a kutatók úgy döntöttek, hogy egy sprayt fejlesztenek a hatóanyagból, amit aztán kutyákon is kipróbálnak. A teszteken tíz egészséges, de büdös szájú kutya vett részt a gazdájuk beleegyezésével.

Szimatolás és GC-MS

Miután bejuttatták a sprayt az állatok szájába, több vizsgálatot is végeztek rajtuk: egyrészt a nyálmintákat érzékszervi vizsgálatoknak vetették alá (megszagolták őket), másrészt megvizsgálták a nyál összetételét is. A mintákat gázkromatográfia-tömegspektrometria vizsgálatnak (GC-MS) is alávetették.

Egy órával a spray befújása után a tesztelők arról számoltak be, hogy a kellemetlen szag megszűnt, legfeljebb a spray enyhe, növényes-melaszos jellegű illatát érezték. Ezt alátámasztották az analitikai vizsgálatok is, a mintákban jelentősen csökkent a kellemetlen szagokért felelős vegyületek mennyisége is.

A hosszabb távú hatás vizsgálatához a kísérletet 30 napon át megismételték. Mint kiderült, a szájspray nem egyszerűen csak elfedi a szagokat, hanem az okukat szünteti meg: a kutyák szájában csökkent a bűzt okozó baktériumok mennyisége is. Li szerint a polifenolok háromféleképpen küzdenek meg a szájbűzzel: megkötik a szagot okozó molekulákat, kikapcsolják azokat a bakteriális enzimeket, amelyek felelősek a szag kialakulásáért, hosszabb távon pedig csökkentik a baktériumok mennyiségét is.