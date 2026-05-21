Csökkenthetné a károsanyag-kibocsátást, ha visszatérnénk a vitorlás hajózáshoz

Felére csökkenthetnék az üzemanyag-fogyasztásukat azok a teherhajók, amik a kedvező szélviszonyok alapján választanák ki a haladási útvonalukat – írja egy, az Európai Földtudományi Unió bécsi ülésén bemutatott tanulmány. A hajózási ágazat felelős a globális szén-dioxid-kibocsátás mintegy 3 százalékáért, amely tendencia becslések szerint a jövőben tovább növekszik. Ugyanakkor már „a szélhajtású hajók teljes spektruma létezik” – mondta Gavin Allwright, az International Windship Association képviselője a NewScientistnek. A teherhajók csúcstechnológiás vitorlázó berendezésekkel való felszerelése és a kedvező szélviszonyok előrejelzése, majd azok kihasználása több mint 50 százalékkal csökkentené a károsanyag-kibocsátást.

Szélenergiával működő teherszállító hajó Fotó: Kees Torn

Több hajótársaság is aktívan foglalkozik a szélmeghajtású teherhajók fejlesztésével: egyesek modern hajókat építenek hagyományos vitorlákkal, míg mások automatizált vitorlákat szerelnek fel a meglévő hajókra. Ezek olyan technológiákat is magukban foglalnak, mint a repülőgép szárnyaira emlékeztető vitorlák, a szívóvitorlák, vagy a hagyományos szövetvitorlákat helyettesítő Flettner-rotorok (rotorvitorlák). Ugyanakkor a kutatás szerint az új technológiák alkalmazása akkor lesz hatékony, hogy ha a teherhajók a megszokott útvonalaik helyett a legoptimálisabb szélirányú vízi utakat választják. „Ezzel a megközelítéssel 50-100 százalékos energiamegtakarítást sikerült elérnünk” – mondta Thorben Schwedt, a Német Légi és Űrrepülési Központ kutatója.

A központ kutatócsoportjának vizsgálatai szerint a hajók képesek hidrogént termelni és tárolni: a cél az lenne, hogy erősen szeles időben a hajón termelődő energia egy részét hidrogén előállítására használják fel, ami a szélcsendes időszakokban képes hajtani a jármű motorjait. A kutatáshoz a szakemberek az Atlanti-óceán utólagos időjárási adataiból vettek információkat, majd egy számítógépes modell segítségével kidolgozták az optimális útvonalakat és sebességeket ezen időjárás alapján. A kutatócsoport szerint azoknak a hajóknak, amelyek az optimális szélviszonyú útvonalakon haladnak 75 százalékkal alacsonyabb az energiafogyasztása, mint a hagyományosan közlekedőknek.

