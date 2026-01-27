Rezsicsökkentés másképp: tíz ország közösen vág bele a legnagyobb európai szélenergia-projektbe

Az Egyesült Királyság is csatlakozott ahhoz az Északi-tengeren folyó energetikai projekthez, amelyben további kilenc, európai uniós országgal együttműködve a 2030-as években felgyorsítják a tengeri szélerőműparkok kiépítését – írja a Guardian. Hétfőn ugyanis a projekt megvalósítására vállalkozó országok (Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Izland, Írország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia és az Egyesült Királyság) aláírták a hamburgi nyilatkozatot, amely azt a vállalást tartalmazza, hogy az északi-tengeri vizeken 2050-ig 300 GW teljesítményű, közös tengeri szélerőmű-projektek valósulnak meg. Összehasonlításképp: ez több száz modern atomreaktor teljesítményének felel meg.

A hamburgi nyilatkozatot néhány nappal azután írták alá a résztvevő országok vezetői, hogy Donald Trump amerikai elnök a davosi világgazdasági fórumon „veszteseknek” nevezte a szélenergiába befektető országokat. Az északi-tengeri szélturbinapark-projekt ütemezése szerint a résztvevő országok kormányai 2031 és 2040 között évente összesen 5 GW tengeri szélenergia-kapacitást építenek ki, amely Malgosia Bartosik, a WindEurope iparági szövetség ügyvezető igazgatója szerint 1 billió euró értékben vonzhat tengeri szélenergia-beruházásokat Európába.

Trump davosi állításaival ellentétben – miszerint a szélerőmű-építés kizárólag veszteséget jelenthet az érintett országoknak – a legtöbb energia-közgazdász egyhangúlag kiállt amellett, hogy az Egyesült Királyság és Európa között húzódó villamosenergia-hálózatok számának növelése csökkenti a lakossági energiaköltségeket. Az Egyesült Királyságnak már 10 ilyen kábele van, és a mostani együttműködéssel egyre több EU-s országhoz tud kapcsolódni: a januári brit aukción nyolc szélerőműpark kapott 22 milliárd font értékben támogatást.

A britektől egyébként sem áll távol a szélturbinapark-létesítés, ugyanis az északnyugat-angliai Yorkshire partvidékétől közel 90 kilométerre felépített tengeri szélerőműpark, a Hornsea 2 már 2022-ben több mint 1,4 millió háztartás energiaellátását fedezte.

