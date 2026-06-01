Az ásványvíz-kitermelés aprólékos, mérnöki tervezést igénylő feladat

Bár az aszály nem fenyegeti közvetlenül az ásványvíz-kitermelés folytonosságát, az erőforrásokkal való gazdálkodás egyáltalán nem egyszerű feladat. Gondos tervezést és a körültekintő vizsgálatokat igényel, amelyek a víz összetételének elemzésén túl a víznyerőhelyek kapacitásának felmérésére is kiterjednek.

Magyarország szerencsés hely: számos ásvány- és termálvízkút áll a rendelkezésünkre, azt azonban fontos belátni, hogy mindez felelősséggel is jár. Ezek folytonos működése csak akkor biztosítható, ha a vízadóképességhez igazodó gazdálkodást folytatunk. Gerstenkorn András hidrogeológussal arról beszélgettünk, hogy milyen idősek a legidősebb ásványvizek, hogyan lehet megállapítani a korukat, és milyen szennyeződésektől kell tartani – ha kell tartani egyáltalán.

Az adásban szó esik arról, hogy miből lesz az ásványvíz, miben mások ezek a felszín alatti vizek, mint a felszín felettiek. A geológus elmagyarázta, hogy a Kárpát-medencét mi teszi ilyen vízgazdaggá, és a korábbi beszélgetésünkre hivatkozva szót ejtünk a kormeghatározásról is.

