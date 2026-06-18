Húsz éve létező titkos elit társaságot lepleztek le – techmilliárdosok, politikusok és katonai vezetők is érintettek

Két évtizeden át működött szinte teljes titokban egy Dialog nevű privát elit klub – a milliárdos befektetők, vállalkozók, politikusok és katonai vezetők éves találkozóinak vendéglistája, helyszíne és puszta ténye sem volt nyilvános, és az itt-ott felbukkanó nyomai ellenére idáig a sajtó sem szerzett róla tudomást. A szervezetet 2006-ban alapította Peter Thiel milliárdos technológiai befektető és konzervatív ideológus, és bár húsz évig sikerült a szándékainak megfelelően titokban tartani a társaság létezését, egy amatőr hiba miatt most mégis fény derült rá.

A Dialog belső dokumentumainak egy részét ugyanis véletlenül nyilvánosan láthatóvá tették egy weboldal forráskódjában, egy svájci hacktivista pedig észrevette a biztonsági rést. A Wired magazinnak kiszivárogtatott fájlok felfedték az éves összejövetelek résztvevőit, és olyan érzékeny személyes adatokat is tartalmaztak (telefonszámokat, születési dátumokat, vészhelyzeti kapcsolattartókat, politikai irányultságot), amelyekről a tagokat biztosították, hogy örökre titokban maradnak. Ha ez nem lenne elég, az idén augusztusra tervezett dublini találkozó témái között a harmadik világháború, a szektaalapítás és a halhatatlanság is helyet kapott, így az ügy nemcsak a konteóhívők étvágyát csillapíthatja (lásd a Bilderberg-csoportot érintő vádakat), de az ezoterikus és disztópikus ideákhoz vonzódó Peter Thiel befolyására is rávilágít.

Peter Thiel 2022 áprilisában Fotó: MARCO BELLO/Getty Images via AFP

Ki az a Peter Thiel, és mi az a Dialog?

Akinek esetleg nem ismerős a neve: Peter Thiel többek között a PayPal társalapítója, a Facebook első nagy befektetője, illetve a Palantir Technologies nevű adatelemző cég megalkotója – ez utóbbi ügyfelei között megtaláljuk a Pentagont, a CIA-t és az amerikai bevándorlási hivatalt (ICE) is – nem véletlenül emlegetik a céget a modern megfigyelőállamok láthatatlan digitális motorjaként. Kockázatitőke-befektetőként olyan cégek indulásában vagy felfuttatásában segédkezett, mint a SpaceX, a Tesla, az Airbnb, az OpenAI és az Anduril nevű haditechnológiai vállalat. Thiel a Forbes szerint 28 milliárd dollár körüli vagyonával a világ 87. leggazdagabb embere, ami még a kőgazdag techmágnásnak is új helyzet: egészen 2023-ig 2-4 milliárd dollár között ingadozott a vagyona, ám a mesterséges intelligencia (AI) berobbanásával úgy meglódult a Palantir részvényárfolyama, hogy 2024-ben 7,5 milliárd, 2025-ben pedig már 16,3 milliárd állt a neve mellett, idénre pedig kis híján újra megduplázódott az összeg.

Thiel a Szilícium-völgy egyik legbefolyásosabb, egyben legkülönutasabb figurája: radikális libertáriusként nyíltan vallja, hogy a modern demokrácia gátolja a technológiai haladást. Emiatt az utóbbi évtizedben az amerikai republikánus politika egyik legmeghatározóbb háttéremberévé vált. Már 2016-ban – a technológiai elit körében szinte egyedülálló módon – Donald Trump egyik első és legfontosabb támogatója lett, és közvetlen befolyást szerzett a Fehér Ház technológiai kabinetjének összeállításában. Befolyása azóta csak nőtt: 2022-ben több mint 15 millió dollárral dobta meg annak a J.D. Vance-nek a szenátori kampányát, aki korábban az egyik befektetési cégénél alkalmazottja volt, azóta viszont már az Egyesült Államok alelnöke.

Peter Thiel (jobbra) kezét az első elnökségére készülő Donald Trump fogja, Mike Pence korábbi amerikai alelnök társaságában (Trump Tower, New York, 2016. december 14.) Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A mogulnak azonban van egy még ennél is kevésbé ismert arca: a civilizáció összeomlásával és az emberiség végső kérdéseivel megszállottan foglalkozó gondolkodóé. Idén márciusban például Rómában tartott titkos, meghívásos előadássorozatot az Antikrisztus témájában. Az esemény híre akkora botrányt keltett, hogy a vatikáni egyetemek, amiket eleinte társszervezőként tüntettek fel, mind visszaléptek, és nyilvánosan tagadták a részvételüket. Az előadások René Girard katolikus gondolkodó (Thiel egyik legfontosabb szellemi mentora, akinél még a Stanfordon tanult), Carl Schmitt jogfilozófus és mások munkáira támaszkodva azt vizsgálták, hogy az AI, az atomfegyverek és a klímaválság hogyan kapcsolódhatnak az apokaliptikus fenyegetések fogalmához. És ez nem egyszeri alkalom volt az életében: Thiel már évek óta ír és előad az Antikrisztusról és az Armageddonról mint az emberiség előtt álló civilizációs döntések metaforáiról – ha máshonnan nem, a South Parkból már sokan értesülhettek erről is.

A Dialog nevű klubot az adatipar egyik ismert vállalkozójával, Auren Hoffmannal alapította közösen. Egy meghívásos alapon működő, zárt társaságról van szó, amelynek tagjait a politikai, katonai, technológiai, gazdasági és tudományos elitből válogatták össze – tehát valami olyasmiről, mint a Bilderberg-csoport vagy a davosi Világgazdasági Fórum, csak ezt teljes titokban, a tagok és a témák nyilvánosságra hozatala nélkül szervezték meg. Annyi még kiderült a kiszivárgott adatokból, hogy a társaság találkozóit évente legalább egyszer megrendezték 2006 óta, és a korábbi összejöveteleket olyan helyeken tartották, mint a Ritz-Carlton szállodalánc különböző amerikai egységei vagy a velencei San Clemente Palace hotel. A részvételi díj egy 2022-es meghívó alapján fejenként 16 ezer dollár volt, vagyis mai árfolyamon kb. ötmillió forint.

Az idei találkozót Dublinban rendezték volna meg augusztusban – mivel arról nincs információ, hogy a kiszivárgás hírére lemondták volna az eseményt, lehet hogy meg is tartják. A Dialog ráadásul terjeszkedik: az Axios tavaly arról számolt be, hogy a titokzatos szervezet ingatlant vásárolt Washington közelében, ahol állandó campust tervez kiépíteni. Ez a hír is azt mutatja, hogy a társaság ügyei elvétve már megjelentek a sajtóban, sőt a találkozó korábbi résztvevői is nyilatkoztak már az általános hangulatról (zárt ajtók mögötti, felszabadult beszélgetésekről, közös gondolkodásról számolnak be általában), de a konkrét részletek sosem derültek ki.

Egy 26 éves anarchista hacker lett a vesztük

A Dialog hivatalos, de látszatra csak egy üres lapot tartalmazó weboldalának forráskódjában szereplő adatokra elsőként maia arson crimew, a 26 éves svájci anarchista hacker és szoftverfejlesztő hívta fel a figyelmet, akinek neve nem ismeretlen a kiberbiztonsági szakmában: ő leplezte le 2023-ban az amerikai reptéri tiltólistát (No-Fly List), amelyet egy rosszul konfigurált Amazon-szerveren talált (a lista közel másfél millió nevet tartalmazott), és ő törte fel 2021-ben a Verkada megfigyelőkamera-vállalat rendszereit is, amelynek következtében több száz kórház, börtön és rendőrkapitányság belső kamerafelvételei váltak hozzáférhetővé. A hacktivista a Wirednek elmondta: a Dialog.org biztonsági résére egy névtelen bejelentő ajánlása nyomán bukkant rá.

A maia arson crimew néven ismert, 26 éves svájci hacktivista Forrás: Wikimedia Commons

Amit azonban ott talált, ahhoz szinte nevetségesen könnyen hozzá lehetett férni: csak rá kellett kattintani a „Forrás megtekintése” gombra egy egyszerű böngészőben. Ezzel párhuzamosan egy másik forrás eljuttatta a Wired szerkesztőségébe a Dialog 2026-os elvonulásának teljes regisztrációs listáját is. Az adatokat az Airtable nevű kereskedelmi adatbázis-szolgáltatásban tárolták, szintén megfelelő védelem nélkül. A lista nemcsak neveket tartalmazott: telefonszámok, e-mail-címek, születési dátumok, vészhelyzeti kapcsolattartók, belépési tokenek (gyakorlatilag jelszavak), politikai beállítottság és egy párkeresési kérdőív válaszai is benne voltak. A Dialog ezeket az adatokat úgy kérte be, hogy mindenkit biztosított: az információkhoz soha senki sem férhet hozzá.

Kik szerepelnek a listán?

Az idei rendezvényt tehát augusztus 12. és 16. közöttre tervezték a dublini Powerscourt Hotelben, a regisztrációs lista alapján 222 vendég részvételével – közülük 87-en először lennének ott Dialog-találkozón, másoknak viszont már évtizedes kapcsolatuk van a társasággal.

A névsor önmagában is lenyűgöző olvasmány. A katonai és politikai oldalon szerepel Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka (aki 2021 óta jár Dialog-találkozókra), Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, Ted Cruz texasi republikánus szenátor, Cory Booker New Jersey-i demokrata szenátor, Shmuel Abramzon, az izraeli pénzügyminisztérium vezető közgazdásza, valamint Joe Lonsdale, a Palantir társalapítója is. Ott van még a névsorban Thiel régi bajtársa, Elon Musk, Jonathan Levin, a Stanford Egyetem rektora, Neal Mohan, a YouTube vezérigazgatója, Greg Brockman, az OpenAI elnöke, Sam Harris filozófus és Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója is.

Peter Thiel és Elon Musk, a PayPal vezetői 2000-ben Fotó: PAUL SAKUMA/ASSOCIATED PRESS

Európai szemszögből a legnagyobb meglepetés Kaja Kallas neve: Észtország volt miniszterelnöke jelenleg az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, aki közismert kritikusa az amerikai technológiai oligarchia térnyerésének, és az elmúlt években hangosan kampányolt a techfüggőség ellen. Az Európai Bizottság a Wired keddi cikkének megjelenése után hivatalosan is cáfolta, hogy Kallas részt venne az augusztusi találkozón, azt azonban nem tisztázta, hogy egyáltalán kapott-e meghívót. Hollywoodból többek között Josh Brolin neve bukkan fel a vendéglistán, akinek a regisztrációhoz csatolt bemutatkozása jól illusztrálja, milyen fura elegyet alkot a tagság: „lófarmon nőttem fel, megmásztam az Everest egy részét, kaptam Oscar-jelölést, írtam könyvet, voltam korunk egyik legnagyobb művészének barátja, és szívtam cracket egy autó alatt hajnali háromkor San Franciscóban”.

A résztvevők névsorához képest már csak a kiszivárgott programpontok okoztak nagyobb meglepetést. Az idei témák között szerepelnek beszélgetések „Navigálás a harmadik világháborúban”, „Vissza az atomenergiához!” vagy „Pénzzel megvehető-e a boldogság?” címmel is, de sokak szeme megakadt a szektaalapításról szóló panelen is, amelyet a Pray.com nevű keresztény közösségi platform alapítója moderálna. Ezeken felül az AI-ról, a tömeges megfigyelő technológiákról, a halhatatlanság elérésének kutatásairól és a szinte korlátlan hatalomgyakorlás előnyeiről is terveztek beszélgetni a találkozón.

Ami a társaság tagjait a politikai-gazdagsági kapcsolatokon és a befolyásos státuszon túl összeköt, az a közeljövő alakulása iránti rögeszmés érdeklődés. A regisztrációs űrlapon a jövőről megkérdezett résztvevők szinte kivétel nélkül a mesterséges intelligenciához tértek vissza mint a gazdaságot és a hadászatot felforgató és civilizációs fordulópontot jelentő technológiához. Többen tömeges munkanélküliséget jósoltak, mások az AI-lufi kidurranását vizionálták, de az adatközpontok elleni belföldi terrorizmus és a tömeges vallási ébredés jelenségét is felvetették a gyors technológiai változás lehetséges következményeként.

A Wired cikkének megjelenése óta eltelt két nap alatt senki nem reagált a sajtómegkeresésekre sem a szervezők, sem a kiszivárgott névsor tagjai közül. Mindenesetre az iróniát nem nehéz észrevenni: a Dialog tagjai és vezetői között is találunk olyan cégvezetőket, akik ipari méretekben gyűjtik és kereskednek mások személyes adataival, illetve olyan politikusokat, akiknek épp ezt kellene szabályozniuk – a szupertitkos adatok HTML-forráskódból való törlése viszont már az elitnek is túl nagy feladatnak bizonyult.