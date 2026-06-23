Kiderült, hogy miért nyalogatják egymást a macskák

Akinek volt valaha egynél több macskája, annak ismerős lehet a látvány, amikor az egyik odamegy a másikhoz, és nekiáll nyalogatni, és automatikusan arra gondol, hogy ez biztos azt jelenti, hogy jóban vannak. Egy friss kutatás szerint nem ilyen egyszerű a helyzet: könnyen lehet, hogy a viselkedés épp valamilyen feszültséget jelez.

A Genti Egyetem és a Lincolni Egyetem kutatói a nagy macskanyalás-vizsgálathoz önkéntesek segítségét kérték: 53 kétmacskás háztartást vontak be a kutatásba, a gazdákat pedig arra kérték, hogy filmezzék le, amikor az állatok egymást nyalogatják, a felvételeket pedig később kielemezték.

Barátkozás, játék vagy figyelmeztetés

Mint kiderült, az esetek egy részében az egymást nyalogató macskák tényleg kedvelik egymást: ha például összebújnak egy kosárban, azt a megfigyelt esetek 41 százalékában nyalakodás követte. Arra, hogy a macskák itt nyugodtak voltak és jól érezték magukat, az azonos testhelyzet is utal, ezekben az esetekben az állatok leginkább a fejre és a fülre koncentráltak.

Előfordul, hogy a macskák így hívták játszani egymást: ilyenkor az állatok a másik nyakát nyalogatták, a kutatók szerint azért, mert játék közben is itt harapdálják egymást. Ez még mindig elég barátságos gesztusnak tűnik, de a felvételek szerint van olyan eset is, amikor ez a gesztus nem kedves vagy játékos, hanem egy passzív-agresszív figyelmeztetés.

Ilyen lehet az, amikor mindkét macska úgy dönt, hogy ugyanott akar pihenni (egyedül). Ilyenkor a nyak megnyalása nem játék, hanem figyelmeztetés – ezt onnan lehet tudni, hogy a nyaló és a megnyalt macska testtartása különbözik egymástól, az állatok pedig enyhe stressz jeleit mutatják. Ilyesmi lehet az ásítozás, a fülvakarás, a száj nyalogatása vagy a farok mozgatása.