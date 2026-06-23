Zseniális csapdát állít a hangyáknak egy frissen felfedezett pók

Nagyon ritka, hogy a pókok hangyákra vadásszanak, az pedig teljesen egyedülálló, hogy egy faj egyetlen hangyafajra specializálódjunk, márpedig éppen ez történt az ausztráliai Queensland északi részén élő pók esetében, amit a kutatók egy tegnap megjelent tanulmányban írtak le.

A pók, az áldozat és a csapda Fotó: Ajay Narendra et al

A Propostira nemzetségbe tartozó apró pókok napnyugta után merészkednek elő a levelek rejtekéből, és négy órát töltenek a csapda felállításával, amelyet a kifejezetten az agresszív és territoriális ázsiai szövőhangyáknak (Oecophylia smaragdina) állítanak. Ehhez a pókok 15-60 fonalat rögzítenek egy levélhez vagy a talajhoz tölcsér alakban, majd az egészet beburkolják egy finomabb fonállal. A kutatók szerint az állatok utolsó simításként valószínűleg valamilyen feromont is elhelyeznek a csapdában, ugyanis a hangyák nem véletlenül sétálnak bele: miután a pók elkészült a művével, másodperceken belül megérkezik az áldozat is.

Mint a katapult

A hangya, miután megtalálja a hálót, nekitámad, ezzel pedig aktiválja a csapdát: ahogy az állat a rágóival nekiront a tölcsérnek, a fonál elpattan, a tölcsér pedig felemelkedik. A hangyát a felszabaduló felszültség nagyjából harminc centis magasságba, a pók hálójának kellős közepébe katapultálja, méghozzá 4,36 m/s sebességgel (hangya nélkül a csapda a 13,47 m/s sebességet is elérheti). A pók ezután megvárja, míg az áldozata teljesen belegabalyodik a hálóba, csak azután közelíti meg és szövi körbe.

A csapda működés közben Fotó: Ajay Narendra et al

Ajay Narendra, a Macquarie Egyetem biológusa szerint ez az egyetlen ismert eset, amikor egy pókfaj egyetlen zsákmányállatra specializálódik, a csapda pedig amiatt is egyedülálló, mert maga az áldozat aktiválja. Az sem véletlen, hogy a háló ilyen erővel lövi ki az áldozatot: az ázsiai szövőhangyák lábai tapadósak, így még ezt az ellenállást is le kell küzdenie a hálónak ahhoz, hogy ki tudja lőni a hangyát, amit így biztonságosan el lehet fogyasztani.