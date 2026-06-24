Magzatkárosító besorolású anyagot talált a komáromi ipari park víztározójában a Greenpeace

Az Ébresztő Komárom! nevű helyi civil csoport június elején körülbelül egy tucat nagytestű haltetemet talált a Dunához közeli esővízgyűjtő tó felszínén, majd a Greenpeace-szel együttműködve elemezték a tóból vett vízmintákat. Az eredmények azt mutatták, hogy a víz N-Metil-pirrolidont (NMP-t), azaz az akkumulátorgyártás során használt oldószert tartalmazott – írja a Greenpeace sajtóközleményében. Az ipari területen a JWH NMP-feldolgozó üzeme, az Enchem Hungary Kft. elektrolitgyára, illetve az SK On és az SK Battery akkumulátorgyárak működnek, amelyekről korábban is jelentek meg olyan információk, amik szerint a munkavállalók az egészségükre veszélyes környezetben dolgozhattak.

A vizsgálati jegyzőkönyv szerint a komáromi ipari tóból vett mintában 5 mikrogramm/liter nagyságban találtak NMP-t, amit Magyarországon leggyakrabban az akkumulátorgyártáshoz használnak. A szervezet szerint „a jelenlegi szabályozás hiányosságát mutatja, hogy az NMP-nek nincs vizekre (sem felszíni, sem felszín alattiakra) vonatkoztatható határértéke”. Bár a levegőbe kibocsátható NMP mértékének a hatóság szabott határt, a koncentráció mennyiségét a Greenpeace korábbi mérései után szigorították: ekkor az NMP-koncentráció határértékét 150 mg/m³-es limitről 1 mg/m³ -re csökkentették le a komáromi SK akkumulátorgyárakban.

A zöld szervezet szerint „nem zárható ki, hogy más oldószerek is kerülhettek a vízgyűjtőbe, melyekre vizsgálatuk ez alkalommal nem terjedt ki. A mostani mintavételben az NMP mellett vizsgált fluorid, szerves karbonátok, illetve kobalt, lítium, nikkel szintje nem haladta meg a határértéket. Annak kiderítése, hogy az NMP valamelyik akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzemből kerülhetett-e a környezetbe, a hatóságok feladata. A Greenpeace ezért bejelentést tett az esetről és kéri az eset kivizsgálását Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivataltól” – írják közleményükben.

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